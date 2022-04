Jon Batiste: mucho ‘soul’ y Jazz

Jon Batiste es un artista sumamente polifacético: cantante, líder de orquesta, director musical, compositor para cine, director creativo de un museo y vástago de la realeza musical de Nueva Orleans. El multiinstrumentista ganó cinco premios Grammy hace una semana y, a pesar de haber aparecido en televisión toda la semana, es posible que mucha gente aún no sepa mucho de él.

Hoy, cinco premios Grammy comparten una repisa con un Oscar y un Globo de Oro en la casa del músico, quien sin duda es uno de los jazzistas contemporáneos con más resonancia en la actual cultura popular.

PUBLICIDAD

Proveniente de una dinastía de músicos de Nueva Orleans, Batiste ha construido una carrera en la industria gracias a su talento y visión artística. A sus 35 años se consagró hace una semana en Las Vegas.

“Me encanta la música. He estado tocando desde que era un niño. La música es más que entretenimiento para mí, es una práctica espiritual”, dijo el compositor al recibir el Grammy al Álbum del Año por ‘We Are’.

Este trabajo se convirtió en la octava producción discográfica del músico originario de Metairie, Luisiana, quien con sus 13 canciones logró 11 nominaciones al Grammy. En palabras del mismo Batiste, en este trabajo él fungió como un arqueólogo que logró unir sus raíces con la actualidad.

“Fungí como un arqueólogo: tomé los huesos de la canción social afroamericana y la sinteticé con la actualidad. Este género no existe, son personas con cultura que provienen de personas con cultura. Yo no me crié en el campo, pero cuando miré mi árbol genealógico descubrí que mis ancestros eran granjeros y es sensacional porque yo vivo en un ambiente rural”.

Un álbum que retrata la historia

‘We Are’ fue escrito y grabado casi en su totalidad antes de la pandemia y de las protestas del movimiento Black Lives Matter que sacudieron al mundo, pero sus letras abordan temas como la injusticia social y el racismo.

Mezcla jazz, soul, hip-hop, pop y R&B, con letras que, de acuerdo con Batiste, ofrecen un mensaje de esperanza y comunión.

“La música le habla a las emociones del subconsciente. Este álbum se siente como algo que todos sentíamos en 2020, y la música trae eso a la superficie de una forma que creo nada más podría hacerlo”, dijo a la revista Atwood en 2021.

Levanta el Oscar

Un año antes de levantar los brazos con cinco gramófonos en Las Vegas, Los Ángeles fue testigo de que su talento y su visionaria música lo llevaron a abrazar, junto a Trent Reznor y Atticus Ross, el Oscar por su trabajo a Mejor Banda Sonora por la película de Pixar, ‘Soul’.

“Cada contribución con música que viene de lo divino a los instrumentos, a la película, a las mentes, corazones y almas de cada persona que la escucha, las historias que suceden cuando la escuchas y la ves y las historias que compartes, los momentos que haces, los recuerdos que creas... es tan increíblemente especial. Estamos honrados y agradecidos. Estoy agradecido con Dios por esas 12 notas”, dijo Batiste en la entrega 93 del Oscar, en abril de 2021.

Conócelo

Lanzó su primer álbum, ‘Times in New Orleans’, a los 17 años.

Se pronuncia en contra del racismo. Promovió una campaña a favor de Ucrania.

Ha grabado con artistas como Prince.

Es conocido por ser el director musical y el líder de la banda del programa nocturno de Stephen Colbert. El dato

Es el director creativo del Museo Nacional del Jazz, en Harlem, Nueva York, recinto que se dedica a la preservación, promoción y presentación del jazz a través de la inspiración para su conocimiento y celebración del género a nivel local, nacional e internacional.

DE CERCA