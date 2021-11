Jon Batiste: De ganar el Oscar por ‘Soul’ a liderar los Grammy

Jon Batiste podría ser la mayor sorpresa de los Premios Grammy. El reciente ganador del Oscar causó tal impresión en los votantes que obtuvo la mayor cantidad de nominaciones el martes: 11.

Batiste fue postulado a Álbum del Año por ‘We Are’ y a Grabación del Año por ‘Freedom’, una oda optimista a la ciudad de Nueva Orleans. Sus nominaciones abarcan varios géneros, incluyendo R&B, jazz, música de raíces estadounidenses, clásica y música para cine.

Batiste obtuvo una mención en el apartado de Mejor Banda Sonora para medios audiovisuales por su trabajo en ‘Soul’ de Pixar, que le valió el Premio de la Academia a la Mejor Música Original a principios de año.

Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. recibieron ocho nominaciones cada uno para la gala de premios del 31 de enero, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo siete cada una.

Junto con el sorpresivo dominio de Batiste, otra revelación impactante fue que The Weeknd recibió tres nominaciones luego que el astro del pop afirmó que no permitiría que su sello sometiera su música a consideración para los premios de la Academia de la Grabación. A principios de este año, criticó airadamente a los Grammy y los llamó “corruptos” cuando no recibió ninguna nominación pese a tener el sencillo más popular de 2020, ‘Blinding Lights’.

Un nuevo sistema de votación Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, se expresó satisfecho con el nuevo sistema de votación impulsado por colegas luego de ver la lista de nominados. Instituyó la iniciativa 10-3, que permite a los más de 11 mil miembros de la academia votar hasta por 10 categorías en tres géneros. Todos los votantes pueden votar por los cuatro premios principales.

El nuevo sistema reemplazó al Comité de Revisión de Nominaciones Anónimas, un grupo que determinaba a los aspirantes a premios clave. Algunos afirmaron que los miembros del comité favorecían proyectos basados en relaciones personales y promovían proyectos que favorecían y en los que trabajaban.

Latinos, ahora por la versión anglo Salieron victoriosos de los Latin Grammy y ahora se medirán por el Grammy anglo: Camilo, Rubén Blades, C. Tangana, Juanes y Bad Bunny están entre los artistas galardonados la semana pasada por la Academia Latina de la Grabación que recibieron nuevas nominaciones al Grammy ayer.

La lista también incluye a Mon Laferte, Nathy Peluso, Vicente Fernández y Karol G.

Camilo, que aún celebra sus cuatro gramófonos latinos en diversos géneros musicales, competirá por el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino por ‘Mis manos’ junto con Pablo Alborán, por ‘Vértigo’; Paula Arenas por ‘Mis amores’, Ricardo Arjona por ‘Hecho a la antigua’, Alex Cuba por ‘Mendó’ y Selena Gomez por ‘Revelación’, la primera producción en español de la actriz y cantante estadounidense de origen mexicano.

Blades, que además de ser homenajeado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, se llevó dos Latin Grammys el pasado jueves, incluyendo a Álbum del Año por ‘SALSWING!’ con Roberto Delgado & Orquesta, podría sumar a su larga lista de reconocimientos un nuevo Grammy al Mejor Álbum Latino Tropical con la misma obra.

Luego de llevarse dos Grammys latinos la semana pasada, Bad Bunny fue nominado a Mejor Álbum Latino Urbano con su galardonado ‘El último tour del mundo’.

El Grammy al Mejor Álbum Latino de Rock o música alternativa se lo disputarán tres ganadores recientes del Latin Grammy: Juanes con ‘Origen’, Nathy Peluso con ‘Calambre‘ y C. Tangana con ‘El madrileño’, además de Bomba Estéreo con ‘Deja’, Diamante Eléctrico con ‘Mira lo que me hiciste hacer (Deluxe edition)’ y Zoé con ‘Sonidos de karmática resonancia’.