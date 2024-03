John Lennon 'va' al Óscar con ayuda de mexicano

Instagram | War Is Over! es un universo virtual pero humano, que trata una historia que puede suceder, y acerca a una manera diferente de ver un enfrentamiento Instagram | War Is Over! es un universo virtual pero humano, que trata una historia que puede suceder, y acerca a una manera diferente de ver un enfrentamiento Instagram | War Is Over! es un universo virtual pero humano, que trata una historia que puede suceder, y acerca a una manera diferente de ver un enfrentamiento

Ciudad de México.- Con la tecnología del sistema de codificación de acción facial, y desde los estudios donde James Cameron hace realidad las películas de Avatar, nació el cortometraje animado War Is Over!, inspirado en la música John Lennon y Yoko Ono, y que cuenta con sello mexicano. "War Is Over! es un universo virtual pero humano, porque estás tratando con una historia que puede suceder, que te acerca a una manera diferente de ver un enfrentamiento y de cómo nos tenemos que poner del lado del otro para sentir qué es lo que sienten" Antonio Riestra fue el encargado de la dirección de fotografía, en este filme de Dave Mullins (ex animador de Pixar que trabajó en películas como Ratatouille, Los Increíbles 2 y Soul) y que aspira al premio Óscar como Mejor Cortometraje Animado. "Yo nunca había usado ese sistema de codificación, realmente fue algo nuevo y espectacular porque es una manera muy distinta de acercarte a la narrativa. Es un foro que está iluminado completo y sensores infrarrojos que capturan todo lo que se crea. "Es meterte a un mundo virtual, donde desaparecen las limitaciones físicas. Descubrí un universo impresionante, me dan ganas de seguir contando más historias en esa plataforma", contó el mexicano en entrevista telefónica. La película, que no ha estrenado oficialmente, se desarrolla durante los días de una Primera Guerra Mundial alternativa, donde las líneas enemigas juegan una partida de ajedrez secreta ayudadas por una paloma mensajera. "Al haber guerra siempre debe haber alguien que busque la paz. Este proyecto tenía la finalidad de haber sido estrenado el año pasado cuando empezaba la guerra de Ucrania y Rusia y para todos era importante salir con este mensaje de paz al mundo", compartió. El cineasta, de 55 años, ha consolidado su carrera en Norteamérica y Europa, donde residió ocho años en Praga, con la dirección de fotografía de largometrajes como Mama y Pan Negro, por la que ganó un premio Goya. Aunque Riestra no está nominado como tal, se siente contento de sumarse a una galería de mexicanos aspirantes al Óscar, como este año su colega Rodrigo Prieto, quien busca la estatuilla a Mejor Fotografía por Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese. "Mi vida en Praga significó entrar a otro cine, uno con más de cien años de historia, con mucha producción local. Cuando llegué se hacían más producciones en Praga que en México, eso me abrió muchas puertas. "Los Tres Amigos, Alfonso (Cuarón), Guillermo (del Toro) y Alejandro (G. Iñárritu), impactaron y abrieron un camino que luego se vio más dentro de los fotógrafos", reconoció. War Is Over! peleará por la estatuilla con Letter to a Pig, Ninety-Five Senses, Our Uniform y Pachyderme. Quiere dirigir Este año, Riestra debutará como director de un cortometraje que escribió junto a su hija y que se comenzará a rodar en cenotes de Yucatán, con su casa productora 417 Films. "Estoy en un periodo interesado mucho en escribir guiones. En la fotografía subacuática descubrí los cenotes y es un poco en el tema del legado, de qué le vamos a dejar a nuestras familias y sobre todo a nuestros hijos, y para hacer conciencia sobre cuidar todos estos recursos". El proyecto llevará por nombre Tsukán (La Guardiana de los Cenotes) y mezclará animación con acción real. "Será una mezcla entre acción viva y animación, con la idea de que eventualmente se convierta en un largometraje. Este es el proyecto embrionario de la nueva productora y al mismo tiempo estamos desarrollando otras películas de otras cosas que yo he escrito y otras que son adaptaciones de otros escritores para salir al mundo con esta propuesta", adelantó.