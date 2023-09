Joe Jonas y Sophie Turner se separan tras 4 años casados

Ciudad de México.- El cantante Joe Jonas y la modelo Sophie Turner se separan después de cuatro años de casados y dos hijas en común, aunque hasta el momento se desconocen las causas.

En redes sociales y en eventos públicos demostraban que su relación era una de las más formidables de Hollywood, pero TMZ informó que el intérprete de "See No More" ha estado buscando abogados para presentar una orden de divorcio contra Sophie Turner.

Fuentes cercanas revelaron que el cantante y la modelo llevan medio año teniendo fuertes discusiones, por lo que el integrante de los Jonas Brothers se ha encargado de cuidar a sus hijos todo el tiempo, incluso se los lleva a sus shows que está dando por Estados Unidos.

Hace unas semanas, Joe Jonas también fue captado sin su anillo de bodas y vendieron su mansión en Miami a tan solo un año de comprarla, lo que ha hecho que se confirmen las sospechas.

Joe Jonas y Sophie Turner procrearon a dos hijas en 2020 y 2022, incluso en una entrevista la actriz comentó que quería tener otro hijo, pues siempre había sido su sueño tener tres retoños.

Hasta el momento, ni Sophie Turner ni Joe Jonas se han pronunciado al respecto.