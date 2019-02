Jódete, Liam Neeson: Lily Allen

Ciudad de México— Lily Allen le dedicó su tema "Fuck You" a Liam Neeson, durante su concierto del martes en Sydney, reportó Dailymail.

La cantante, de 33 años, terminó la actuación de su gira No Shame con la interpretación de esa melodía.

"Normalmente le dedico esta canción a Donald Trump, pero esta noche la dedico a Liam Neeson", expresó Allen, antes de cantar el tema.

De acuerdo con algunos asistentes, la estrella calificó de "cerdo racista" a Neeson.

El actor de Búsqueda Implacable se enfrentó a múltiples críticas, luego de admitir sus intenciones de querer asesinar a una persona negra hace casi 40 años.

El histrión, de 66 años, explicó que su necesidad de venganza nació luego de que una amiga fuera violada por un hombre negro.

Allen también utilizó su cuenta de Instagram para calificar de mentiroso a Neeson.

"No creo en la anécdota racista de Liam Neeson, lo que hace que sea aún más desagradable.

"No conozco a una mujer que no haya sido acosada, y nunca he oído hablar de un caso en el que un hombre haya salido para defender su honor. Simplemente no sucede", publicó la intérprete.

Recientemente, el actor negó que fuera racista y no se disculpó durante una aparición en Good Morning America.