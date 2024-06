J.Lo cancela gira para estar con su familia

Jennifer Lopez canceló su gira norteamericana de este verano, confirmó la promotora de la misma, Live Nation.

"Jennifer está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos", señaló un comunicado de la empresa.

Su tour iba a ser el primero en cinco años, en apoyo de su primer álbum en solitario en una década, This Is Me... Now, y las películas que lo acompañan: This Is Me Now: A Love Story y el documental The Greatest Love Story Never Told.

La gira original, llamada This Is Me... Now: The Tour, estaba programada para comenzar el 26 de junio en Orlando, Florida, y concluir en Houston el 31 de agosto, luego de 35 conciertos; tiempo después de anunciarla, canceló siete de ellos, incluidos los de Atlanta, Nueva Orleans y Houston.

Mientras varios medios de EU, como Variety, señalaron que se habría debido a la baja demanda de boletos, la solución temporal fue anunciarla con un nuevo concepto para atraer a más público: This Is Me... Live. The Greatest Hits. Seguían en pie los shows en ciudades como Miami, Dallas, Denver, San Francisco, Boston, Toronto y Nueva York, en el Madison Square Garden.

Live Nation compartió que aquellos que compraron boletos a través de Ticketmaster serían reembolsados automáticamente.

Lopez ofreció declaraciones en su web oficial y boletín informativo OntheJLo.

"Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario.

"Les prometo que los compensaré y volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima", escribió la estrella, de 54 años.

Su noveno disco, This Is Me... Now, fue publicado en febrero pasado, 20 años después de su exitoso álbum This Is Me... Then. Lopez dijo a AP que el material era un "milagro" y "una segunda oportunidad, y me encantaría capturar este momento en el tiempo de la manera en que ese álbum capturó ese momento en el tiempo".

Sin embargo, las críticas lo destrozaron. En Billboard solamente llegó al lugar 38, el peor que ha obtenido la artista en su carrera, pues casi toda su obra ha sido Top 10. Apenas vendió 19 mil copias en Estados Unidos.

Page Six publicó que la intérprete de "On the Floor" y "Jenny from the Block" ha sostenido conversaciones para brindar el que sería su segundo espectáculo fijo en Las Vegas. Al parecer, habría presupuestado 90 shows en el casino MGM Grand a razón de un millón de dólares de recaudación por noche, pero ahora todo es incierto.

La semana pasada, J.Lo vino a México a promover su último filme, Atlas, que debutó en la primera posición de Netflix a nivel global, con 28.2 millones de visualizaciones del 20 al 26 de mayo. No obstante, Rotten Tomatoes le otorga un 19% de valoración, y Metacritic, 37.

DETRÁS DE TODO, ¿BEN AFFLECK?

Fuentes cercanas a Jennifer Lopez desmintieron que postergar su regreso a los escenarios, a los que no sube desde 2019, no tiene nada que ver con la floja venta de entradas, sino con razones personales.

La cancelación se produce entre fuertes especulaciones en medios de que su matrimonio con Ben Affleck, con quien se casó en 2022, estaría en crisis y podría llegar a su separación, dijo Page Six.

Durante las últimas semanas casi no han sido vistos juntos en público, al grado de que Lopez acudió sola a la Met Gala, en Nueva York.

Paradójicamente, las canciones de This Is Me... Now abordan su viaje hacia un amor reavivado con Affleck, su cuarto esposo.