Jerry Lee Lewis, leyenda del Rock & Roll, muere a los 87 años

Jerry Lee Lewis, el vigoroso artista de rockabilly cuyo piano boogie-woogie y su voz con influencias de blues y country ayudaron a definir el sonido del Rock & Roll en éxitos como "Whole Lotta Shakin' Goin' On" y "Great Balls of Fire”, y cuyo incendiario estilo interpretativo expresaba la esencia de la rebelión del rock, murió este viernes en su casa en el condado de DeSoto, Mississippi, al sur de Memphis. Tenía 87 años.

Su muerte fue anunciada por su publicista, Zach Farnum. No se dio ninguna causa, pero Lewis había estado mal de salud durante algún tiempo.

Lewis tenía 21 años en noviembre de 1956 cuando entró en Sun Studio en Memphis y, presentándose como un cantante de country que podía tocar un piano excelente, exigió una audición.

Su sincronización fue impecable. Sun Records había vendido el contrato de Elvis Presley a RCA Records un año antes y necesitaba urgentemente una nueva estrella para encabezar una lista que incluía a Carl Perkins, Johnny Cash y Roy Orbison.

Lewis llenó la factura. Su primer disco, una interpretación mejorada del éxito de Ray Price "Crazy Arms", fue un éxito regional. Con "Whole Lotta Shakin' Goin' On", lanzado en abril de 1957, le dio a Sun el gran éxito que estaba buscando.

Aunque inicialmente fue prohibido por muchas estaciones de radio por ser demasiado sugerente, "Whole Lotta Shakin'" llegó a una audiencia nacional después de que Lewis la interpretara en "The Steve Allen Show". Ascendió al número 3 en las listas de éxitos y vendió unas seis millones de copias en todo el mundo, lo que lo convirtió en uno de los mayores éxitos de la era del Rock & Roll.

De la noche a la mañana, Lewis entró en competencia directa con Presley. Pero, como lo vio Lewis, no hubo competencia.

“Hay una diferencia entre un fenómeno y un estilista”, le dijo a la revista de coleccionistas de discos Goldmine en 1981. “Soy un estilista, Elvis fue el fenómeno, y no lo olvides”.