Jennifer Aniston sorprende en sexy vestido de latex a sus 50 años

Ciudad de México— Jennifer Aniston presumió su gran estado físico y belleza durante una sesión fotográfica que se llevó a cabo en Malibú, California.

La actriz de 50 años lució un sexy vestido de latex con una abertura que dejaba ver sus piernas bronceadas.









Durante la sesión se puede ver a la protagonista de ‘Friends’ posar junto a un perro de raza Doberman.









Previo al ‘photoshoot’ se le vio llegar con una bata blanca, un ‘bra’ de color negro y shorts.





El mes pasado, Aniston celebró su cumpleaños junto a varios amigos del medio, incluido su exesposo Brad Pitt.









"Me encanta celebrar. No solo me siento mejor físicamente sino también mentalmente. En los 20 no sabía nada. A los 30 intentaba descifrarlo todo. Y a mis 40 piensas como

Jen señala que su gran cuerpo lo debe a la dieta y el ejercicio que hace, incluidobox y yoga.