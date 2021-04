Janeth Zúñiga: Conquista España

Cortesía

La soprano chihuahuense Janeth Zúñiga, a sus 25 años de edad, ha forjado una carrera dentro del canto gracias a su talento y perseverancia, y el martes 20 de abril debutará con un concierto en el teatro Filarmónica en España, dándole prestigio internacional a Chihuahua. Dicho recinto ha sido casa de importantes figuras del canto lírico a lo largo de su historia. El evento cuenta con la organización, por vez primera, de tres grandes asociaciones: la Sociedad Filarmónica de Oviedo, el Real Instituto de Estudios Asturianos y la Asociación Cultural La Castalia.

La intérprete en dicho evento estará acompañada por el pianista Mario Álvarez Blanco, con un programa que abordará obras de varios compositores, como J. Brahms, W. A. Mozart, L. Delibes, M. Delage, J. Turina, J. Srauss II, J. Rodrigo, G. Giménez / M. Nieto y L. Bernstein, pasando por la canción francesa, alemana e inglesa y hasta la ópera y la zarzuela.

Su pasión por el canto lo descubrió cuando era niña, y con el tiempo decidió emprender una carrera como cantante. Comenzó a estudiar con la profesora Diana Valencia en Chihuahua hasta el 2017, mismo año en el que viajó a España y continuó su formación bajo la tutela de la profesora Begoña García-Tamargo. Fue además ganadora del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico ‘David Alfaro Siqueiros’ en la emisión 2018 / 2019.

“Desde pequeña me ha gustado cantar y bailar: todo empezó cuando estaba en secundaria y decidí entrar a un concurso de canto, recuerdo decirle a mi padre que me preparara y así fue. El día del concurso salí con mi traje charro por primera vez, sin saber que no sería la última y que me terminaría enamorando del canto”, dijo Janeth Zúñiga en entrevista para El Diario.

Además refirió sentirse muy contenta de ir poco a poco abriendo camino.

Abre sus fronteras

Emigró a España en el año 2017, llevando en su maleta un sinfín de sueños y con la ilusión de forjar su carrera como cantante, consiguiéndolo gracias a su tenacidad, y aunque desde ese entonces no ha vuelto a su tierra natal, sigue trabajando y mostrando su talento.

“Ha sido maravilloso, Asturias fue mi destino cuando llegué a España y Oviedo ha sido mi casa; es un lugar con paisajes hermosos y con una gastronomía fenomenal y me han abierto las puertas desde el primer momento”.

La talentosa joven manifestó sentirse muy contenta de sumar esta grata experiencia a su trayectoria. “Es algo que me llena de alegría, ya que me enorgullece poder llevar el nombre de Chihuahua hasta los teatros de España. El programa del concierto es muy bonito y cuento con el apoyo incondicional de mi pianista, Mario Álvarez, que cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la Ópera de Oviedo”, indicó.

Martha Janeth Zúñiga Guerra

Lugar de Nac.: Chihuahua,

Chihuahua, México

Fecha de Nac.: 5 de junio de 1995

Edad: 25 años

Pasatiempos: Leer, correr, nadar, escribir, componer, cine.

Frase favorita: “Si quieres llegar rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado”. “Es una frase que me gusta mucho, ya que en una época en donde el individualismo va en aumento, es importante recordar que la unión hace la fuerza y que todo es mejor trabajando en equipo”.