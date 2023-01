Jamie Lee Curtis confirma que tiene Covid

Ciudad de México.- Jamie Lee Curtis dijo este viernes que tiene Covid, lo que significa que se perderá algunas ceremonias de premiación de cine , incluido el almuerzo de los premios AFI y los Critics Choice Awards, que se realizan este fin de semana.

"Lamentablemente, esta animadora principal no estará en todas las festividades del fin de semana animando a sus amigos y colegas. La vida en los términos de la vida", escribió Curtis hoy en Instagram, mostrando una foto de tres pruebas de Covid que marcaban positiva al virus.

"Me alegro de que haya todas estas pruebas caseras disponibles para no ir al almuerzo del @americanfilminstitute y propagar mis gérmenes. ¡Tenía tantas ganas de ir al té @bafta y a los premios @criticschoice como nominado y miembro de un equipo incluyente! Estoy muy orgullosa de estas personas, y espero animarlos a través de mi televisor. Manténganse a salvo, gente".

Curtis asistió el martes a los Globos de Oro, donde fue nominada al premio de actriz de reparto, misma categoría por la que compite el domingo en los Critics Choice Awards después de que esta semana fuera nominada por los SAG Awards, su primera nominación allí desde True Lies de 1995 .

Es probable que los honores para Curtis y la película Everything Everywhere All at Once continúen llegando la próxima semana, comenzando cuando BAFTA anuncie sus nominaciones el 20 de enero. Las nominaciones al Óscar son el 24 de enero.

En los Globos, Everything Everywhere ganó en dos de las seis categorías en las que fue nominada en el campo de la comedia musical: Key Hu Quan como actor de reparto y Michelle Yeoh como actriz principal.

La película dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert ya fue nombrada una de las 10 mejores películas de AFI y será agasajada en el concurrido almuerzo del instituto. Está lista para 14 premios principales en los Critics Choice Awards del domingo.