Jamie Foxx se está 'recuperando bien', dice su familia

Ciudad de México.- El actor Jamie Foxx, de quien no se sabe nada desde que tuvo una emergencia médica que lo llevó a estar hospitalizado, se está 'recuperando bien', aseguró un familiar. La información la dio a conocer Page Six, medio que también ha publicado sobre la creciente preocupación dentro de que el silencio que rodea a Foxx podría afectar su futura carrera. El actor de 55 años no ha reaparecido desde el 11 de abril, cuando su hija dio a conocer que se le había presentado una complicación médica. "Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer", dijo el comunicado. "Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya está en camino a la recuperación. Dos meses después y con información a cuentagotas, se sabe que Foxx se ha estado recuperando en una clínica en Chicago que se especializa en recuperación de accidentes cerebrovasculares, rehabilitación de lesiones cerebrales traumáticas, rehabilitación de lesiones de la médula espinal y rehabilitación del cáncer. Además del hermetismo sobre la salud del histrión, tampoco se ha dicho qué sucederá con su nueva película de Netflix, Back in Action.