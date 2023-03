James Gunn dirigirá 'Superman: Legacy'

Ciudad de México.— El director de DC Studios, James Gunn, dirigirá el filme Superman: Legacy, que formará parte del nuevo universo que está creando la compañía con la finalidad de que los superhéroes tengan sus propias series.

La película cuenta la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana como Clark Kent, James Gunn compartió en twitter que se inspiró en su familia para crear esta nueva historia con la que busca que la diversión y el sentido emocional estén presentes.

"Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha de estreno se echó a llorar. Le pregunté por qué. Él dijo:'Es el cumpleaños de papá'. Yo no me había dado cuenta.Perdí a mi papá hace casi tres años. Él era mi mejor amigo. Él no me entendió cuando era niño, pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y ahora no estaría haciendo esta película sin él", escribió.

Este filme formará parte del capítulo 1 "Dioses y Monstruos", del nuevo universo de DC, que se espera marque tendencia entre los seguidores de los cómics.

La película tiene como fecha de estreno el 11 de julio de 2025, día en el que el padre de James Gunn cumple años.