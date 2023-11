'Jamás he tocado a una niña con intenciones sucias': Guzmán

Ciudad de México.- El cantante Enrique Guzmán volvió a negar que haya realizado tocamiento a alguna menor de edad, como se le ha acusado e instó a presentar el supuesto video en el que se aprecia que cometió el delito.

"Yo llevo mucho tiempo siendo atacado de alguna manera por acusaciones falsas. Yo nunca he tocado en mi vida a una menor. Ni siquiera me ha pasado por la cabeza y nunca lo haría, pero el constante acoso de la prensa me parece intolerable y me hace pensar que alguien con alguna mala intención lo hace por agredir.

"Todas esas acusaciones no tienen ninguna prueba. No hay forma, no hay videos, no hay un recuerdo, ni una niña diciendo 'a mi me tocó'", dijo en un video en redes.

El cantante, de 80 años, dio una explicación a las declaraciones que hizo en una conferencia de prensa realizada el miércoles en el Auditorio Nacional, en la que una reportera argumentaba la existencia de un supuesto video donde él (Enrique Guzmán) abusa de una menor.

"La parte más terrible es que se me acuse de tocar a una menor de edad, lo cual no es posible. En la conferencia de prensa de ayer, me volvieron a preguntar de un video sobre el supuesto abuso, y respondí con sarcasmo debido a la molestia que me dio.

"En el momento en que me retiraba, la mujer insistió de que había un video y yo expresé que quisiera verlo y deberíamos compartirlo todos", explicó.

Más adelante en la publicación, Guzmán expresó su desconcierto ante el suceso, además de reiterar que él no es culpable de nada de lo que se le acusa, por lo que también pronunció unas disculpas por haberse expresado mal en torno a un tema tan delicado.

"De alguna manera me sacó el tapón, me provocó decir cosas que no debo decir y no quería decir en ese momento o en ese modo.

"No hay forma de que alguien pueda probar con un video de que yo haya tocado a una menor en toda mi vida. Jamás he tocado a una menor de edad. Jamás he tocado a una niña con intenciones sucias y ofrezco una disculpa a todos los que ofendí con mis comentarios", dijo.

El cantante de "Tu Cabeza En Mi Hombro" también invitó a que se le dejara de acusar equívocamente, pues argumentó que si alguien lo señala de algún delito, lo haga con pruebas.

"Espero no haber afectado a nadie y espero que los que piensen mal de mí lleguen con las pruebas en la mano. Las pruebas en mano son lo más importante de todo", enfatizó.

Finalmente, el video concluyó con una reflexión y una disculpa por su conducta, además de que Guzmán expresó no querer tocar de nuevo el tema.

"Mientras tanto les comento que sigo siendo el señor que conocieron cuando yo tenía 14 años y me voy a morir siendo el mismo señor que ven ustedes en este momento. Disculpen la ofensa y el modo de haber hecho mis comentarios. Gracias y no volveré a hablar más de este asunto", declaró.

Esta semana, la ex nuera del cantante, Mayela Laguna, también lo acusó en un programa de televisión de tocar indebidamente a su nieta, por lo que expresó incluso estar dispuesta a denunciar a Guzmán.