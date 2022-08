J Balvin, Anitta y Panic! serán el show en los MTV VMA 2022

Ciudad de México.- MTV ha anunciado a través de sus redes sociales la primera ronda de artistas que se presentarán en los Video Music Award 2022, que incluyen a Anitta, J Balvin, Marsmello x Khalid y Panic! At The Disco.

Anitta hará su debut en el escenario principal de los VMA, presentando su nuevo sencillo, "Envolver", por primera vez en televisión.

El nuevo sencillo le valió recientemente a la cantante brasileña un lugar en el Libro Guinness de los récords mundiales como el primer artista latino en llegar al número 1 en Spotify. Anitta también está nominada a su primer premio VMA en la categoría Best Latin.

Mientras tanto, J Balvin hará su regreso al escenario de los VMA, estrenando su nuevo sencillo "Nivel de Perreo" junto a Ryan Castro.

El artista colombiano se presentó previamente con Bad Banny en los VMA de 2019. Balvin también espera llevarse a casa su sexto Moon Person como Mejor Latino, lo que lo convertiría en el artista latino más premiado en la historia de los VMA.

El productor de música electrónica y DJ, Marshmello, se hará cargo del icónico escenario de MTV con Khalid para una presentación del estreno de su reciente colaboración "Numb".

Esto marca el debut de Marshmello en el escenario principal, mientras que Khalid regresa por primera vez desde su memorable debut en 2017 junto a Logic y Alessia Cara.

Por último, Panic! At The Disco estrenará su nuevo sencillo "Middle of a Breakup", la canción principal de su próximo álbum Viva Las Vengeance.

Es la primera vez de Panic en el escenario de los VMA desde 2018; también está nominado en la categoría de Video Alternativo por primera vez.

Los VMA 2022, se llevarán a cabo en vivo desde el Prudential Center de Nueva Jersey el próximo domingo 28 de agosto, y podrá verse su trasmisión desde el canal de MTV.