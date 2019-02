Italiano se ‘pinta’ de gris

Los Angeles— La primera vez que Giacomo Gianniotti escuchó sobre ‘Grey’s Anatomy’ estaba en la preparatoria y sus compañeras se emocionaban con los enredos amorosos de Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Ahora, 15 años después, el actor no sólo participa en la serie creada por Shonda Rhimes, sino que será uno de los galanes que intentará ganarse el corazón de la protagonista.

“Recuerdo haber oído miles de conversaciones de las chicas de la prepa sobre el episodio de la noche anterior: quién se besó con quien, a quién dejaron y todo ese drama.

“Incluso alguna vez llegamos a ver el show en casa de algún amigo, pero nunca fui un fan o seguidor... Que muchos años después forme parte del show es un poco extraño. Mis amigos de ese entonces se emocionaron mucho de que estuviera ahí”, contó Gianniotti en entrevista.

En ese entonces, el italiano, de 29 años, ni siquiera pensaba seriamente en dedicarse a la actuación, pese a que cuando era niño tuvo una experiencia en un filme en su natal Roma.

“Iba a una escuela de artes, donde había actores, pintores y cantantes, así que estaba alrededor de artistas. Sabía que era una industria en la que quería estar, pero no estaba del todo seguro que sería actor.

“Después que me gradué, fue cuando decidí. Había compañeros en mi escuela que actuaban en shows de televisión y películas, pero yo no. Estaba más interesado en otras cosas, como las chicas”, recordó.

En 2010 tomó sus primeros proyectos, entre los que destacan las series ‘Reign’ y ‘Murdoch Mysteries’. Fue hasta 2015 que se integró a ‘Grey’s Anatomy’, donde da vida al doctor Andrew DeLuca.

Lo curioso es que el show, que a partir deesta semana los nuevos episodios de su temporada 15 por Canal Sony, lleva al aire la mitad de la vida del actor.

“Hay un romance ue va creciendo entre DeLuca y Meredith, pero también entre Link (Chris Carmack) y ella. Estamos como jugando una partida de ajedrez para ver quién se ganará el corazón de Meredith.

“Creo que ambos hombres tienen diferentes cualidades que los hacen atractivos y amables. Así que creo que DeLuca trata de entender cuál será su posición en el juego y como ganarse su corazón”.

Según Giacomo, la protagonista realmente desea encontrar un nuevo amor, luego de la muerte de Derek (Patrick Dempsey) en la temporada 11.

“Este año, cuando el showrunner me dijo que quería explorar algo entre Meredith y yo, estaba muy escéptico, porque sabía que los fans estarían muy intensos. Pero hasta ahora me han apoyado mucho y cada semana recibimos comentarios positivos de los seguidores.

“Están emocionados de que Meredith encuentre nuevamente un gran amor. No es que reemplace a Derek, sino que surge otra historia. No se trata de llenar unos zapatos ni de tener la sombra de alguien más”.