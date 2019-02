Ciudad de México— Irina Shayk dejó de seguir en su cuenta de Instagram a Lady Gaga, luego de su presentación con Bradley Cooper en los Óscar, reportó The Sun.

Un informante del medio compartió que la modelo está harta de los rumores sobre un posible romance entre su pareja y la cantante.

"No es que no le guste Gaga o que esté celosa de ella, pero está harta de las historias constantes sobre su relación cercana con Bradley", expresó la fuente.

Durante la premiación, Gaga y Cooper interpretaron "Shallow", tema principal de la cinta que protagonizaron juntos, Nace una Estrella, momento que retomaron varios usuarios para señalar la química entre los artistas.

Incluso el comediante David Spade bromeó en su cuenta de Instagram con una imagen de ellos.

"¿Existe la posibilidad de que estos dos no estén teniendo sexo?", escribió Spade en la postal.

Gaga expresó su aprecio por su también director con una imagen de la actuación en Instagram.

"Nada podría ser más especial que compartir este momento en los Oscar con un verdadero amigo y genio artístico", escribió la cantante.

Cooper y Shayk comenzaron su romance en 2015. Dos años más tarde se convirtieron en padres de sus hija Lea.

Antes de su relación con la modelo, el protagonista de ¿Qué Pasó Ayer? estuvo involucrado con la actriz inglesa Suki Waterhouse, de 2013 al 2015.

Shayk mantuvo una relación de cinco años con el futbolista Cristiano Ronaldo.