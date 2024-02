¿Irá Taylor Swift a la Casa Blanca?

Associated Press | La decisión de que Swift visite la Casa Blanca depende del equipo ganado y no del mandatario Agencia Reforma | La decisión de que Swift visite la Casa Blanca depende del equipo ganado y no del mandatario Agencia Reforma | La decisión de que Swift visite la Casa Blanca depende del equipo ganado y no del mandatario

Washington DC.- Los Chiefs de Kansas City acaban de ganar el Super Bowl y eso es bueno. Pero centrémonos en las noticias reales por un segundo: ¿podría esto significar que Taylor Swift, la superestrella mundial, entusiasta del deporte y alguna vez patrocinadora de Biden, visitará la Casa Blanca? Cuando se le preguntó si la Casa Blanca extendería una invitación a la cantante, Karine Jean-Pierre, Secretaria de prensa, dijo que esa decisión dependía del equipo, no del Presidente Joe Biden. "Eso dependerá de los Chiefs y, obviamente, de su decisión de determinar quién irá con ellos cuando vengan", dijo Jean-Pierre. "Y como saben, es una tradición de la Casa Blanca. No puedo, no puedo hablar sobre la asistencia y quién estará aquí, pero esperamos tenerlos aquí". Swift ha estado saliendo con Travis Kelce, de los Chiefs, al menos desde el otoño, embarcándose en una versión ampliada de la historia de amor entre un deportista y una nerd de la música que una vez imaginó cuando era una compositora más joven. Kelce, el ala cerrada más famoso de la NFL gracias en parte al poder estelar de su novia, está en el equipo que recibirá una tradicional invitación del Presidente para celebrar su victoria en la Casa Blanca. Una visita de Swift a la Casa Blanca alimentaría varias teorías -ninguna de las cuales ella misma ha reconocido- de que tiene el poder de impulsar la candidatura a la reelección de Biden y hundir las perspectivas de su probable rival, Donald Trump. En las últimas semanas, los aliados de Biden han estado entusiasmados con la expectativa de que Swift pueda brindar un respaldo, como lo hizo en 2020. Trump también parece ansioso por esa perspectiva. En una publicación en redes sociales durante el fin de semana, dijo que era responsable de la legislación que contribuyó al éxito de Swift. "No hay manera de que ella pueda respaldar al corrupto Joe Biden, el peor y más corrupto presidente en la historia de nuestro país, y ser desleal al hombre que le hizo ganar tanto dinero", dijo Trump. "Además de eso, me gusta su novio, Travis, ¡aunque puede que sea liberal y probablemente no me soporta!" Swift, de 34 años, no hizo comentarios, pero históricamente no ha reaccionado bien cuando la gente ha intentado apropiarse de su trabajo. Y en cualquier caso, estaba ocupada, y probablemente con desfase horario, después de viajar desde su gira en Tokio hasta el Super Bowl en Las Vegas. El domingo por la noche, fue Biden, y no Trump, quien mencionó la teoría de la conspiración conservadora de que el cantante es en realidad un agente del Partido Demócrata, ¿o del Pentágono?, en su tiempo libre, y que su romance con Kelce es en realidad parte de un siniestro complot para frustrar a Trump, o algo así. "Tal como lo diseñamos, @Chiefs", escribió la cuenta de Biden en redes después del juego, junto con una imagen que rinde homenaje a su alter ego "Dark Brandon", una versión del presidente, que dispara rayos láser desde sus ojos. Tree Paine, representante de Swift, no respondió a una solicitud de comentarios preguntando si la cantante viajaría a la Casa Blanca o si planeaba respaldar a Biden.