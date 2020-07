Invitan a contar la historia

Agencias Agencias / Será producido por Ridley Scott y dirigido por Kevin Macdonald Agencias

“Cada día, el mundo escribe una nueva historia, una historia de alegría y tristeza, hecha de momentos y movimientos. ¿Qué pasaría si grabáramos un día?”, cuestionan los cineastas Ridley Scott y Kevin Macdonald en el video promocional de su más reciente producción: el documental ‘La vida en un día’ (‘Life In A Day’, en inglés)

Este largometraje para YouTube Originals, que será la secuela del documental homónimo estrenado en 2010, es un proyecto con el que los ganadores del premio Oscar buscan documentar el día a día de las personas de todo el mundo.

¿Ambicioso?, sí. ¿Imposible?, no, pues el documental será “producido por Ridley Scott, dirigido por Kevin Macdonald y grabado por ti”. Es decir, los reconocidos cineastas utilizarán las grabaciones de cualquier persona, sin importar su lugar de origen, el idioma que hablen o su edad, para darle forma a la producción.

Con ‘La vida en un día’ los cineastas hacen un llamado para que millones de personas en todo el mundo filmen sus vidas el próximo sábado 25 de julio. Las imágenes seleccionadas por los creativos serán entrelazadas en el documental que se planea estrenar en el Festival de Cine de Sundance y en YouTube en 2021.

La película original de ‘La vida en un día’ se filmó en julio de 2010 con la participación de 80 mil personas para conmemorar el quinto cumpleaños de YouTube.

Una cápsula del tiempo

Para formar parte de esta colaboración fílmica comunitaria sólo debes tomar tu celular o cámara de video y grabar tu día, o el de alguna persona que conozcas, el próximo sábado 25 de junio.

Puedes filmarte en casa mientras realizas tus actividades cotidianas en esta ‘nueva normalidad’ ocasionada por el Covid-19, yendo a trabajar, reuniéndote con tu familia o teniendo un día especial. No importa lo que hagas, los cineastas buscan crear una cápsula del tiempo única.

El largometraje final se editará en el transcurso de cinco meses y será completamente elaborado con el material que reciba el equipo de producción durante la convocatoria de envío, que estará abierta del 25 de julio al 2 de agosto en la página lifeinaday.youtube

Cuando termine este plazo, un equipo de investigadores y editores revisará los vídeos recibidos. Si finalmente deciden utilizar tu metraje en la película, se pondrán en contacto contigo más adelante.

‘La vida en un día’

• El sábado 25 de julio del 2020, graba tu día y súbelo. Podrás formar parte de un documental que pasará a la historia: una cápsula del tiempo del año 2020.

• Cualquier persona puede participar. Se combinarán vídeos de todo el mundo para crear un largometraje que producirá Ridley Scott, dirigirá Kevin Macdonald, grabarás tú y verá la luz en el Festival de Cine de Sundance del 2021.

• Plazo: El plazo para enviar los vídeos empieza el 25 de julio y finaliza el 2 de agosto

• Más información: lifeinaday.youtube

¿Cómo participar?

Para participar, solo tienes que grabar tu día el 25 de julio con una cámara o un smartphone

En el vídeo tienes que responder o reflejar la respuesta a estas cuatro preguntas: ¿Qué te gusta?, ¿a qué le temes?, ¿qué te gustaría cambiar? (del mundo o de tu vida) y ¿qué llevas en el bolsillo?

Visita la sección ‘Subir video’ en la página lifeinaday.youtube el 25 de julio para subir tu material audiovisual

Consejos para grabar

• Cuenta tu historia. Cuanto más personal y sincero sea el video, más gustará

• Mantén los planos tan estáticos como sea posible

• Evita hacer zoom y mover la cámara en exceso

• Graba en modo horizontal

• La grabación no tiene límite de tiempo

• Graba con la mejor calidad posible y a 24 fps. Si tu cámara lo permite, graba en 4K en lugar de en 1080p

• No uses filtros, stickers ni efectos especiales. No se buscan videos editados

• Cuida la calidad del sonido