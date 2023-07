La 61 edición del Festival de Cine de Nueva York arrancará con "May December", de Todd Haynes, un jugoso drama protagonizado por Natalie Portman en el papel de una actriz que se prepara para una película sobre un escándalo sensacionalista de hace años.

Film at Lincoln Center, que organiza el Festival de Cine de Nueva York, anunció el martes que "May December" -una de las películas destacadas en el Festival de Cannes de este año- será la película inaugural de la edición de este año. La gala tendrá lugar el 29 de septiembre en el Alice Tully Hall.

En ella, Portman interpreta a una conocida estrella de la televisión que, para investigar un papel, pasa un tiempo con Gracie (Julianne Moore) y su marido, mucho más joven, Joe (Charles Melton). Son una familia suburbana aparentemente feliz cuyo romance inicial 20 años antes, cuando Joe tenía 13 años, fue noticia nacional. Su historia se basa en el caso de Mary Kay Letourneau, una maestra del Estado de Washington condenada por violar a su alumna de sexto curso, Vili Fualaau. Más tarde se casaron.

May December" es una proeza de escritura, interpretación y dirección: una película basada en la sorpresa momento a momento, que invita tanto a la reflexión como al placer", declaró Dennis Lim, director artístico del festival. "Consolida el lugar de Todd Haynes como uno de los más brillantes traviesos del cine americano y como un gran director de actores de todos los tiempos".

Tras su estreno en Cannes, Netflix adquirió "May December" y la estrenará en cines el 17 de noviembre y en la plataforma de streaming el 1 de diciembre. El estreno en el NYFF supondrá el regreso de Haynes a un festival al que ha asistido con regularidad a lo largo de los años. Sus películas "Velvet Goldmine", "I'm Not There", "Carol", "Wonderstruck" y "The Velvet Underground" han pasado anteriormente por el festival.

"Es un festival que desempeña un papel en mi trabajo y en mi vida como ningún otro en el mundo, ya que consagra la vida cultural de esta ciudad, que es a la vez mi hogar creativo como cineasta y, como siempre, el eterno lugar de las posibilidades artísticas", declaró Haynes en un comunicado.

El Festival de Cine de Nueva York se celebrará del 29 de septiembre al 15 de octubre.