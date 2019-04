Investigan por homicidio a Pablo Lyle

Miami— Las autoridades de Miami investigan el deceso de un hombre al que el actor mexicano Pablo Lyle golpeó, y quien murió días después en un hospital de Miami.

Este viernes, una audiencia judicial se fijó para el 8 de abril. Un día antes, la defensa de Lyle presentó a la jueza Lisa Walsh un documento que dice que el actor no es culpable, de acuerdo con el expediente judicial en línea.

"Es un caso abierto bajo investigación", expresó Lissete Valdes Valle, portavoz de la Fiscalía del condado de Miami-Dade en un correo electrónico.

"Es una investigación de homicidio de la Ciudad de Miami y nosotros (la Fiscalía) estamos trabajando con ellos", informó.

Lyle, de 32 años, fue detenido el domingo por la noche y quedó en libertad luego de pagar una fianza de 5 mil dólares.

De acuerdo con el informe del caso, que aparece en los expedientes de los tribunales en línea, el actor, quien se identificó como estadounidense, no llevaba armas.

La víctima, identificada como Juan Ricardo Hernández, falleció el jueves.

Conocido por su papel protagónico de Rodrigo Villavicencio en la telenovela Mi Adorable Maldición, Lyle habría golpeado al hombre de 63 años, después de que el vehículo en el que se trasladaba con su familia al Aeropuerto Internacional de Miami bloqueó al de la víctima al hacer un giro en U.

Dos testigos mencionados en el reporte dijeron que vieron a la víctima con las manos arriba y que el actor se bajó del asiento del copiloto y le pegó una vez.

Ninguno de los testigos vio qué pasó antes de la interacción física, pero dijeron que el hombre parecía inconsciente una vez que cayó al piso.

Según el informe de la Policía, la víctima se fracturó el lado derecho del cráneo, lo que le ocasionó una hemorragia cerebral.

Los dos testigos dijeron que el actor volvió a subir a su vehículo y abandonó la escena, pese a que el hombre yacía herido en el suelo.

Uno de los testigos tomó nota de la plaza del automóvil y llamó a la Policía, que horas más tarde identificó al propietario y detuvo al actor en el aeropuerto.

Según el informe, el protagonista de Mirreyes Vs Godínez manifestó que estaba preocupado por la seguridad de su familia y que enfrentó a la víctima para proteger a sus seres queridos.

Admitió haberle pegado al hombre y dijo que le pidió al conductor de su automóvil que se fueran porque vio que un hombre que corría hacia él.

El informe indica que el conductor del automóvil en el que viajaba Lyle declaró como testigo y dijo que se dirigían al aeropuerto cuando se salieron de la autopista antes de tiempo.

En una maniobra, bloquearon el automóvil de la víctima, que les tocó la bocina para quejarse. El conductor, según el informe, ofreció disculpas y esperó en un semáforo con luz roja.

La víctima, según el conductor del vehículo del actor, caminó hacia su auto y empezó a golpear la ventanilla, atemorizando a los ocupantes. Fue allí que el actor se bajó del vehículo.