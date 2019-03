Investigan a CEO de Warner Bros. por abuso sexual

Ciudad de México— WarnerMedia, propiedad de AT&T, inició una investigación en contra del director ejecutivo de Warner Bros., Kevin Tsujihara, por prometer papeles a cambio de sexo.

Las indagaciones surgen luego de que este miércoles el portal Hollywood Reporter diera a conocer unos mensajes filtrados entre el CEO; James Packer, magnate australiano de los medios; y el director y productor Brett Ratner con la actriz Charlotte Kirk.

En los textos se evidencia la existencia de una relación entre ambos de carácter sexual y los presuntos esfuerzos de Tsujihara para conseguir un personaje para la británica.

"Sé que estás muy ocupado, lo sé, pero cuando estábamos en aquel hotel practicando sexo me dijiste que me ayudarías y cuando me ignoras, como haces ahora, haces que me sienta usada. ¿Me vas a ayudar como dijiste que harías?", escribió en un mensaje Kirk el 3 de marzo de 2015.

Después de ese mensaje, el magnate respondió a la intérprete y le dijo que no se sintiera así, y que esa misma noche Brener, presidente de la productora New Line, le llamaría, lo que habrían propiciado el encuentro entre la joven, de 21 años, y el magnate en un hotel del barrio de Bel Air, en Los Ángeles.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la británica fue seleccionada para dos pequeños papeles en las producciones Cómo ser Soltera (2016) y Ocean's 8: Las Estafadoras(2018), ambas de Warner, aunque también participó en diversas audiciones para otros roles.

Los textos revisados muestran que la joven comenzó a sentirse agitada por no conseguir tantos papeles como esperaba, por lo que Ratner encargó a su abogado la redacción de un acuerdo que le aseguraría más castings, así como una aparición en una de las películas dirigidas por él; un pacto que nunca se firmó.

"A través de su portavoz, la actriz ha negado públicamente cualquier impropiedad en su casting, y nuestra investigación previa no encontró otra cosa", dijo el representante de WarnerMedia, "cada vez que recibimos nuevas acusaciones, es nuestra práctica habitual llevar a cabo una investigación adecuada. Y eso es lo que haremos aquí ".

El escándalo se desató tres días después de que a Tsujihara fuera nombrado como supervisor de la nueva reorganización del área de animación de Turner y la de entretenimiento de Warner Bros.

No es la primera vez que se habla de este asunto, ya que en noviembre de 2017 Tsujihara ya fue cuestionado por su relación con esta actriz, que él negó y amenazó con respuestas judiciales al respecto.