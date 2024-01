Invadirán los corridos tumbados al Vive Latino 2024

Agencia Reforma | Aunque existe el Festival Arre, el Vive Latino no le teme a incorporar a su cartel los corridos tumbados, pero tampoco otros géneros Agencia Reforma | Aunque existe el Festival Arre, el Vive Latino no le teme a incorporar a su cartel los corridos tumbados, pero tampoco otros géneros Agencia Reforma | Aunque existe el Festival Arre, el Vive Latino no le teme a incorporar a su cartel los corridos tumbados, pero tampoco otros géneros

Ciudad de México.- Los corridos tumbados llegarán a la edición 24 del Vive Latino con la música del mexicano de 23 años, Junior H, quien ha sido reconocido en los Latin American Music Awards 2023 con los premios de Mejor Artista y Mejor Álbum (Mi Vida En Un Cigarro 2), dentro del género regional mexicano. "Como organizadores del festival nos equivocamos en varias cosas, pero lo que sí fue un acierto fue darle la bienvenida a otros géneros. De repente dijimos: 'mientras tengan actitud, lo que sea es bueno'. Entonces empezaron a venir artistas como Los Ángeles Azules y Los Tigres del Norte. "Este es el caso de los corridos tumbados, ni modo de no entender el fenómeno mundial que están siendo. Este es un festival de música, y, por lo tanto, es absolutamente bienvenido, a la gente le va a gustar", dijo en entrevista Jordi Puig, director y fundador del Vive Latino. En noviembre pasado, Junior H tuvo su primer Foro Sol, fecha en la que estuvieron presentes 65 mil personas, de acuerdo con la cifra oficial de OCESA. Durante la velada bélica, el guanajuatense tuvo como invitados al argentino Dread Mar-I y a los cantantes de narcocorridos Óscar Maydon y Gabito Ballesteros. Aunque desde el año pasado existe el Festival Arre, enfocado al género regional mexicano, el Vive Latino no le teme a incorporar a su cartel los corridos tumbados, pero tampoco otros géneros. La prueba es que el próximo 16 y 17 de marzo resonarán por igual los temas de la banda sinaloense La Adictiva; las guitarras de los rockeros de Gretta Van Fleet, y las baladas poperas de Belanova, por mencionar algunos artistas. Y no termina ahí, porque además de los corridos tumbados, los organizadores contemplan sumar a las próximas ediciones otros géneros como el K-pop. "Ahora tendremos a una de banda de rock de Tailandia llamada Slot Machine y ojalá se junten las cosas para tener algo de K-pop en algún momento si creemos que es bueno. Si tienen actitud y son auténticos, adelante". De la mano de la tecnología Además de la música y sus diferentes formas, en esta próxima edición, la tecnología es un pilar muy importante. "Toda la tecnología es bienvenida porque ayuda al desarrollo del ser humano y la inteligencia artificial, mientras nos sea útil, por supuesto hay que utilizarla. De hecho, para la tipografía del arte de este Vive Latino utilizamos la inteligencia artificial para hacerla. "Como todo, cuando llega algo nuevo da un poco de dudas, preguntas, miedo y luego ya se integra a la vida. Eso es lo que va a pasar con esto", aseguró Puig. Otro de los cambios de este año es que por primera vez, luego de 23 ediciones, el Vive Latino tendrá como sede la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. "Hace tiempo acordamos con la gente del recinto irnos a la Curva 4. El Foro Sol ya nos contará que va a hacer y cuál será su futuro. Nosotros estamos contentos con el reto de movernos a la Curva 4, veremos cómo nos va y a partir de ahí veremos qué pasa con el Vive en el futuro", sentenció Puig.