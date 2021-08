Íntimo y estrujante

A la cineasta chihuahuense Lily Caballero le gusta explorar la condición humana a través de historias que de alguna manera conecten con la suya. Así es como se involucra en proyectos como ‘Te sueño y no estás’, cortometraje documental con el que participará por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

El trabajo audiovisual entrará en competencia en la Selección Oficial de Cortometraje Iberoamericano Documental, dentro del festival que se realizará del 1 al 9 de octubre.

Radicada en la Ciudad de México, donde actualmente dirige otro cortometraje, Lily compartió con El Diario el camino del documental desde su creación hasta su próxima exhibición.

“Lo empecé a filmar en mayo de 2019, todo lo hice en chihuahua, en mis viajes me ponía a grabar a Juanita, quien es la protagonista. La conozco desde hace años y nos hicimos amigas, y cuando conocí su historia me interesó filmarla”, dijo la cineasta de 29 años.

Una vez editado, Lily mandó el documental al Instituto Mexicano de Cinematografía para obtener el recurso de la convocatoria Apoyo a la Producción de Cortometraje por Regiones, con el cual fue posible finalizar la postproducción.

El peso de las ausencias

En 14 minutos de duración, el cortometraje logra aproximarse a la vida de una mujer que volcó su amor en un niño con trastornos mentales.

Lily Caballero reveló un poco de la historia de Juanita, quien fue contratada con engaños, pues le habían dicho que el pequeño que iba a cuidar tenía una fractura en un pie.

“Juanita se vino de la Ciudad de México a Chihuahua cuando tenía 40 años a cuidar a un niño. La contrataron y cuando llegó supo que el niño padecía esquizofrenia y le daban convulsiones. Él crece y cuando tiene más de 30 años un día no se toma sus medicinas, tiene un ataque y asesina a su papá. Él es arrestado y ella lo visita en la cárcel, lo sigue cuidando, porque cuando lo conoció supo que él era el hijo que la vida no le había dado y él la ve como su mamá”.

Tan estremecedora anécdota la supo Lily luego de acercarse a Juanita, pues la mujer caminaba todos los días por la colonia Panamericana, cerca de la casa de la cineasta, lo que le despertó curiosidad.

“Ella vive a unas calles de mi casa, la veía pasar y me pregunté qué hacía esa señora. La veía con su perrito, luego caminado sola, y me acerqué a ella y platicamos”.

Lily confiesa que ella atravesaba por un momento en el cual se dolía de la ausencia de algunas personas, así que la historia de Juanita conectó con la suya, y eso motivó el documental.

“Lo que me interesa es explorar la condición humana, la historia de Juanita habla de las ausencias y a mí me interesa ver cómo reaccionamos a las situaciones que nos ocurren en la vida, reconocerme y que me haga sentir conectada. Yo estaba pasando por algo y me reconocí en sus ausencias”, expresó.

Lily Caballero

Directora, guionista y fotógrafa nacida en Chihuahua, Chihuahua.

Estudió Comunicación y Medios Digitales. Tras graduarse en 2014, se fue a la Ciudad de México a capacitarse en cine y en televisión.

Desde entonces ha tomado diversos cursos y talleres, y ha trabajado en sets de televisión, además de filmar comerciales, videos y cortometrajes.

Para la realización de ‘Te sueño y no estás’ contó con el apoyo a la postproducción del Instituto Mexicano de Cinematografía en colaboración con Estudios Churubusco Azteca, y de la Comisión Fílmica de Chihuahua. El diseño sonoro y la composición de música original fueron del chihuahuense Braian Ruiz.

Actualmente se encuentra finalizando el cortometraje ‘Señora bonita’, filmado con el apoyo de la Comisión Fílmica de Chihuahua y del municipio de Santa Isabel.