Interpretará Julia Garner a Madonna en película biográfica

Ciudad de México.- Tras una larga búsqueda, Madonna parece haber encontrado a la actriz que la interpretará en el filme sobre su vida.

Según reportó Variety, la estadounidense Julia Garner ya recibió una oferta de parte de Universal Pictures para protagonizar la nueva película, que será dirigida por la propia "Reina del Pop".

PUBLICIDAD

Garner, de 28 años, ha ganado dos premios Emmy por su trabajo en Ozark, de Netflix; y recientemente interpretó a la estafadora Anna Delvey en la miniserie Inventando a Anna, también distribuida por la plataforma de streaming. Asimismo, ha tenido roles en los programas The Americans, Waco y Maniac.

Otras actrices que habían sido consideradas para el papel fueron Alexa Demie (Euphoria), y Florence Pugh (Mujercitas); así como la intérprete Sky Ferreira . El proceso para elegir a la protagonista del nuevo largometraje involucró sesiones de canto y baile para poner a la prueba las habilidades de cada aspirante.

"Quiero transmitir el increíble viaje por el que me ha llevado la vida como artista, intérprete de música, bailarina... un ser humano que intenta abrirse camino en este mundo. El centro de esta película siempre será la música. La música me ha hecho seguir adelante y el arte me ha mantenido viva", dijo Madonna en un comunicado cuando anunció el filme.

"Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", añadió.

El guion del filme, cuyo título provisional es Little Sparrow, fue escrito por la intérprete de "Medellín" y por Diablo Cody, ganadora del Óscar en 2008 por Juno: Crecer, Correr y Tropezar. También participó Erin Cressida Wilson, guionista de La Chica del Tren (2016).

Madonna ya ha dirigido dos largometrajes: Filth and Wisdom (2008), sobre tres personas que viven en el mismo departamento londinense; y El Romance del Siglo (2011), que explora la relación entre Eduardo VIII del Reino Unido y su esposa, la estadounidense Wallis Simpson.