Interpreta Sofía Boutella su primer estelar en 'Rebel Moon'

Ciudad de México.- Por mucho tiempo, Sofia Boutella tuvo una vida de bajo perfil en Hollywood, "escondida" de los grandes reflectores, tal y como hace Kora, el personaje principal de Rebel Moon, una aventura galáctica con reminiscencias de Star Wars y el cine de Akira Kurosawa.

"Aprecio trabajar con gente que piensa diferente a los demás, que va y busca historias, personas, circunstancias inesperadas. He sido muy afortunada".

Exbailarina de giras y varios videos musicales de Madonna, la argelina se asumió largamente como una actriz aprendiz, una que no debía ambicionar papeles protagónicos, sino permanecer en segunda línea, cuando comenzó en Hollywood.

Conscientemente, desistió de audicionar para personajes principales en inumerables producciones: sentía que su momento para brillar debía cocerse a fuego lento.

"Cuando dejé el baile, a los 29, 30 años, el primer papel que conseguí fue Kingsman: El Servicio Secreto (donde encarna a una asesina cuyas piernas son filosas uchillas).

"Ahí, simplemente, me di cuenta de todo lo que me faltaba por aprender, a pesar de que había hecho cosas de teatro por mucho tiempo. Simplemente, amaba mirar a mis coestrellas, los protagonistas, verlos hacer lo que hacen", justificó en entrevista Boutella, a quien finalmente llegó su hora con un estelar.

Kora, cuyo planeta fue arrasado, fue adoptada por el tiránico Mundo Madre, poder regente en la galaxia, y se convirtió en una fiera militar... hasta que desertó, buscando refugio en la pacífica luna Veldt.

Fugitiva, la mujer entenderá que el brazo del imperio es muy largo y no puede esconderse, por lo que decidirá dar un paso al frente y reclutar un grupo de guerreros que conformen el foco de una insurgencia.

Al igual que Kora, la cara más visible de la "space opera" de Zack Snyder (cuya primera parte, La Niña del Fuego, llegará a Netflix este jueves a las 21:00 horas), Boutella también es una hija de una tierra trastocada por el conflicto bélico.

Hasta los 10 años, vivió en una Argelia sumida en una guerra civil, tras lo cual se mudó a Francia y luego a los Estados Unidos, para buscar fortuna.

"Yo no he tenido malas experiencias (en la industria). No era que sólo me escondiera, es que sentía que no era mi tiempo para brillar aún. Sabía que llegaría, pero no cuándo. Yo disfruto tomarme las cosas con calma. Me comprometí con la actuación ya tarde.

"No voy a mentir, cuando me dieron el papel de Kora estaba aterrorizada. Aún me da miedo. Simplemente no estoy acostumbrada a esto, pero sí trabajo duro, soy disciplinada, en eso confío, en eso me apoyo".

Boutella (Clímax, Star Trek Beyond) aseguró que su personaje levantará muchas hipótesis entre los espectadores respecto a su pasado, pues en el filme se revela que la llaman "Arthelais"( que en la realidad es el nombre de una santa, patrona de los exiliados).

"Arthelais es el nombre de Kora cuando era parte del imperio. Ella cambió por completo su identidad para convertirse... para darse la oportunidad a sí misma de ser alguien más, de tener una vida diferente.

"Tuvo que huir de ese nombre. Es un secreto quién le dio ese nombre, si ella misma o alguien más. Me encantaría saber qué piensa la gente. Me gusta darle a la gente espacio para que fluya su imaginación".

De 41 añoa, Boutella ve Rebel Moon como un proyecto insurgente, rebelde, que se atreve a pensar fuera de los márgenes, empezando por su cabeza, Snyder, criticado por haberle dado un tono demasiado oscuro a la películas de DC Comics.

El elenco mismo, en el que participa el mexicano Alfonso Herrera junto a figuras como Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Charlie Hunnam y Anthony Hopkins, rehúye de las superestrellas del momento en la gran pantalla.

"Aunque es una película de acción, de ciencia ficción, hay muchas cosas con las que nos podemos identificar. A nivel humano hay dilemas que son relacionables. Pero las circunstancias son únicas, las elecciones de los personajes, sus tramas, y la gente elegida para interpretarlos, también, inesperado.

"Es un elenco inesperado, aún me pellizco a mí misma porque Zack me haya dado la oportunidad. Sé que no necesariamente soy la primera elección, la tradicional (para un papel así), pero estoy agradecida por esto", dijo Boutella.