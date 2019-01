¿Interpreta Malkovich a Weinstein?

Ciudad de México— John Malkovich dará vida a un productor de Hollywood acusado de conducta sexual inapropiada, en su regreso al teatro.

El actor dará vida a este personaje en Bitter Wheat, obra dirigida por David Mamet que narra la caída en desgracia de un magnate de Hollywood depravado, según anunciaron los productores este martes.

El actor dijo a la BBC que la producción de la obra comenzó como una reacción a todas las noticias que salieron, en particular sobre Harvey Weinstein, pero que el personaje central no es en particular Harvey Weinstein, quien ha sido acusado de acoso y abuso sexual por distintas mujeres.

La puesta en escena se presentará en el Teatro Garrick de Londres del 7 de junio al 14 de septiembre.