Inspira con explosiva entrevista

Cuando el príncipe Andrés, segundo hijo de la reina Isabel II, aceptó ser entrevistado en la BBC en noviembre de 2019, probablemente no esperaba que algún día inspiraría un largometraje.

Pero “Scoop”, que llega a Netflix hoy, sigue a un musical de televisión y un documental en la representación de la entrevista de 58 minutos y sus consecuencias.

En la explosiva conversación, el Príncipe Andrés habló de su amistad con el financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y negó las acusaciones de haber mantenido relaciones sexuales con una chica de 17 años.

Los telespectadores quedaron consternados por sus comentarios, y los medios de comunicación británicos e internacionales calificaron la aparición de desastre de relaciones públicas. En los días siguientes, el príncipe Andrés anunció que se retiraría de la vida pública. Aunque la entrevista fue realizada por la periodista Emily Maitlis, “Scoop” destaca el trabajo de Sam McAlister, el productor que la consiguió.

La película de Netflix está basada en las memorias de McAlister, “Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews”, que se publicó en 2022.Esto es lo que hay que saber sobre la entrevista y sus consecuencias.

¿Por qué tuvo lugar la entrevista?

Cuando Maitlis preguntó al príncipe Andrés ante la cámara por qué era el momento adecuado para “hablar” y conceder una rara entrevista pública, respondió: “Porque no hay un buen momento para hablar del señor Epstein y todas las cosas asociadas”.

En noviembre de 2019, el príncipe Andrés era ampliamente reconocido como uno de los amigos de Epstein, con quien se sabía que había ido de vacaciones y de fiesta. En un caso civil de 2015, Virginia Roberts Giuffre acusó a Epstein de obligarla a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés cuando ella tenía 17 años.

El Palacio de Buckingham negó la acusación. McAlister llevaba más de un año hablando con el equipo del príncipe Andrés sobre la posibilidad de que el príncipe apareciera en “Newsnight”, un importante programa de noticias de la BBC.

¿Por qué fue tan explosiva la entrevista?

En lugar de distanciarse de Epstein en la entrevista, el Príncipe Andrés dijo que no se arrepentía de su amistad porque dio lugar a “oportunidades” que fueron “realmente muy útiles”.

“En diciembre de 2010, después de que Epstein hubiera cumplido condena por solicitar a un menor para la prostitución, fue fotografiado en Central Park con el príncipe Andrés, quien admitió que se había quedado en la mansión de Epstein en el Upper East Side durante varios días porque “era un lugar conveniente para quedarse”.

Cuando Maitlis le preguntó por las numerosas chicas menores de edad fotografiadas saliendo de la casa, el príncipe Andrés dijo: “Entonces Maitlis sacó a relucir una fotografía del príncipe Andrés con el brazo alrededor de la cintura de Guiffre, la mujer que le acusó.

El príncipe respondió: “Ese soy yo, pero si esa es mi mano... simplemente no recuerdo que se tomara esa fotografía”.

Las coartadas que proporcionó cuando se le preguntó por las afirmaciones de Guiffre fueron objeto de burla por parte de la prensa y los telespectadores. No podía haber sudado profusamente mientras bailaba con Guiffre en un club nocturno de Londres, como ella afirmaba, porque ese día había llevado a su hija, la princesa Beatriz, a una pizzería. Además, “no sudó en ese momento” debido a una “peculiar condición médica”, añadió.

¿Cuál fue la reacción?

Lisa Bloom, una abogada que representó a cinco de las víctimas de Epstein, describió al príncipe Andrés como “totalmente falto de compasión”. Poco después, el príncipe Andrés anunció que se retiraba de sus funciones públicas como miembro de la familia real y fue despojado de sus títulos militares y del derecho a ser llamado “Su Alteza Real”. En febrero de 2022 se llegó a un acuerdo sobre la demanda: el Príncipe Andrés pagó a Guiffre una cantidad no revelada y se comprometió a hacer “una donación sustancial” a una organización benéfica “en apoyo de los derechos de las víctimas”.