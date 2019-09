Iniciará juicio de Pablo Lyle en diciembre

Miami— El juicio del actor Pablo Lyle, acusado de homicidio involuntario en Estados Unidos por haber golpeado fatalmente a un hombre mayor durante una confrontación vehicular en Miami, iniciará el 9 de diciembre, según se informó en una breve audiencia realizada el lunes.

El encuentro fue en los tribunales estatales de Miami, donde el juez Alan Fine fijó la fecha de inicio del juicio.

No obstante, determinó que el 27 de noviembre habrá una audiencia previa para que las partes informen si están listas para el juicio o si necesitan más tiempo.

En esa audiencia Lyle podría también cambiar de parecer y declararse culpable con el fin de evitar el juicio por jurado.

El actor de 32 años, protagonista de la telenovela Mi Adorable Maldición, buscó que el juez desestimara el caso bajo las leyes de defensa propia vigentes en el Estado de la Florida, pero el magistrado desechó sus argumentos y determinó que el proceso judicial debe continuar.

Lyle aún no ha expresado si apelará o no esa decisión.

Los abogados de Lyle, entre ellos Philip Reizenstein, alegan que el actor no tuvo intención de matar a nadie. El imputado ha expresado que actuó en defensa propia, de sus dos hijos y su esposa porque creía que Hernández los atacaría con un arma.

La confrontación vehicular sucedió el 31 de marzo, cuando Lyle viajaba hacia el aeropuerto en un automóvil que manejaba su cuñado y se cruzaron con el vehículo del cubano Juan Ricardo Hernández, de 63 años con quien tuvieron un altercado.