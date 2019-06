Inicia su primer acto

La música y el teatro son las pasiones que mueven al paseño Demian Chávez de 15 años, quien recientemente debutó como director teatral de la obra Thanks, AWFULLY en Dorado High School de El Paso, Texas.

A pesar de no tener familiares que se dediquen específicamente a dirigir teatro Demian dijo que quizás su inclinación hacia la literatura y las artes eran influencia de su padre, quien ejercía la pintura, y de su abuelo Miguel Ángel Chávez Díaz de León, escritor y periodista juarense.

“En el verano pasado tuve el gusto de viajar a Nueva York con mi abuela y compramos boletos para ver una obra en Broadway, Natasha, Pierre y el Gran Cometa de 1812, una obra que me impactó realmente e hizo que naciera en mí este interés por el teatro”, declaró el joven fronterizo –vía telefónica– a El Diario de Juárez.

Thanks, AWFULLY se estrenó el pasado 10 de mayo bajo la supervisión del docente Joseph Cook, obra que le brindó la oportunidad a un estudiante como Demian de ejercer como director, luego de varios años en que esto no sucedía.

Es una obra cómica situada en los años 20, que tiene como personajes a un hermano y una hermana y a las amigas de la hermana, en la que se pueden apreciar las razones por las cuales el el chico no le agradece mucho a las mujeres, de acuerdo con Demian.

“Empezamos el casting para el equipo de producción desde finales de marzo, pero en abril fue cuando empezamos a ensayar para la obra con un total de 15 estudiantes divididos en diferentes roles”, platica el joven director en una entrevista.

Demian nació en el 2003 en El Paso, Texas, pero vivió parte de su infancia en Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar del que son sus padres. A los seis años regresó a vivir a su ciudad natal y allí continuó con su formación académica. Estudió la primaria en Rosa Guerrero Elementary School, la secundaria en Jane A. Hambric School, y actualmente está estudiando en El Dorado High School.

Después de esta primera participación como director teatral Demian aseguró que va a seguir no sólo produciendo teatro, sino creando, y mencionó que uno de sus planes a futuro era dirigir una obra inspirada en la pintora mexicana Frida Khalo y Trotsky y musicalizarla con mariachi.

“Me gustaría abordar una historia así, porque mis orígenes son mexicanos. Además, cuando toqué con el Mariachi Azteca fue una experiencia que disfruté mucho”, concluyó.