Inicia Karol G su 'Bichota Season'

Associated Press | Es un misterio si Karol G, próxima a cumplir 33 años, decidirá celebrar en México su cumpleaños o en otra parte del mundo Associated Press | Es un misterio si Karol G, próxima a cumplir 33 años, decidirá celebrar en México su cumpleaños o en otra parte del mundo Associated Press | Es un misterio si Karol G, próxima a cumplir 33 años, decidirá celebrar en México su cumpleaños o en otra parte del mundo Associated Press | Es un misterio si Karol G, próxima a cumplir 33 años, decidirá celebrar en México su cumpleaños o en otra parte del mundo Associated Press | Es un misterio si Karol G, próxima a cumplir 33 años, decidirá celebrar en México su cumpleaños o en otra parte del mundo Associated Press | Es un misterio si Karol G, próxima a cumplir 33 años, decidirá celebrar en México su cumpleaños o en otra parte del mundo

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar CIUDAD DE MÉXICO — Los momentos inolvidables se siguen acumulando en la semana para Karol G. Después de ganar su primer Grammy al mejor álbum de música urbana y de ser nombrada la Mujer del Año por Billboard, la estrella colombiana debutó con un lleno total en el Estadio Azteca de la Ciudad de México ante 80.000 personas. Desde horas antes llegó una ola de fans vestidas de rosado, el color que últimamente ha lucido Karol en su cabello. Algunas llevaban pelucas, otras sombreros y otras tantas guirnaldas con luces que se encendían en ese color. Había personas de todas las edades, incluidos niños como una pequeña que Karol subió a su pasarela para cantar con ella hacia el final del concierto cuando repitió “Amargura”. La niña, que dijo que se llamaba Aina, no sintió pena de cantar ante los miles de asistentes y abrazó a Karol. “¿Cuál otra canción te gusta un montón?”, le preguntó la cantautora. “La de Peso Pluma con Karol G”, dijo la niña en referencia “Qlona”, una canción algo subida de tono. Karol G prefirió cantar con ella “Mientras me curo del cora”. En el concierto una pareja de novios la invitaron a su boda y alguien más le pidió a Karol que se casara con él. Ella le agradeció al público por ser su apoyo y por recibir tan bien a “Mañana será bonito”, su álbum galardonado el domingo pasado en los Grammy y con el que llegó a México como parte de su gira internacional, que tendrá dos conciertos más en el Estadio Azteca y también visitará Monterrey y Guadalajara. “Tengo que ser honesta y tengo que decir que, ustedes no se imaginan, pero ustedes fueron mi ‘Mañana será bonito’ cuando escribí este álbum, cuando hice toda esta música, tenía un miedo horrible de sacar estas canciones y quedarme como súper vulnerable ante todo el mundo”, dijo. “Y me di cuenta que ustedes se sentían como yo, por eso es que nos conectamos tanto y por eso es que nos queremos tanto”. Es un misterio si Karol G, próxima a cumplir 33 años, decidirá celebrar en México su cumpleaños o en otra parte del mundo, pues es el 14 de febrero y su próximo concierto es dos días después en Monterrey. Lo que sí es un hecho es que su gira la llevará también a Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Brasil. “Cuando estaba chiquita empecé a buscar, como a aprender un poquito sobre ser cantante, el negocio, el mercado; todo mundo decía que lograr México era súper difícil y era un sueño que yo veía por allá súper inalcanzable”, dijo la estrella colombiana. “Amo la cultura, amo la comida de acá, pero amo su música demasiado y agradezco que en el momento en el que tomé el riesgo de hacer canciones como ‘200 copas’, como 'Gucci los paños' y como esta, ‘Mi extenía razón’, ustedes aceptaron que yo cantara esa música, así que quiero que la cantemos juntos esta noche México”, agregó. Los conciertos de Karol serán los últimos que se celebrarán en el Estadio Azteca previo a su cierre temporal en preparación para la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Su presentación comenzó cerca de las 9:30 con la presentación del cuento de la sirena Carolina, una representación de ficción de Karol que vive feliz en el mar y vuela por los aires hasta que un día se entristece y se le congela el corazón. A lo largo de diferentes interludios, Carolina recibe el impulso de una mariposa madrina que le enseña a encontrar su fortaleza interna y a valerse por sí misma. También tiene que domar a un tiburón, esta sección del concierto se titula “Bichota Season” en alusión a su canción “Bichota” y a uno de los motes por los que Karol es conocida. El público la aclamaba “¡Bichota, Bichota!”. Karol G, cuyo nombre verdadero es Carolina Giraldo Navarro, estuvo acompañada por una banda distintivamente integrada sólo por mujeres que tocaban todo tipo de instrumentos, incluso aquellos que tradicionalmente interpretan hombres como la tuba, el acordeón, el bajo y la batería. También realizó varias coreografías con un cuerpo cerca de una veintena de bailarines, la mayoría mujeres, y tuvo varios cambios de vestuario, incluyendo un conjunto verde, blanco y rojo de micro falda y camiseta corta de algodón con la bandera mexicana al frente. Karol G busca a través de su fundación Con Cora fomentar el desarrollo de las mujeres para lograr su potencial completo en ámbitos como la educación y el trabajo. “Sabes, siento mucha responsabilidad al respecto. Como mujer, tengo que decir que, en mi experiencia, fue difícil, como tantas cosas, ser una chica en esta industria, en la música que hago, en la música urbana”, dijo a The Associated Press en la gala de los Grammy al convertirse en la primera mujer en ganar en la categoría de álbum de música urbana. PUBLICIDAD