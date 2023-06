Ingresan Gloria Estefan y Jeff Lynne al Salón de la Fama

Nueva York.- Gloria Estefan, Jeff Lynne, Teddy Riley, Glen Ballard y Liz Rose serán incorporados en el Salón de la Fama de los Compositores. Post Malone y el letrista de teatro musical Tim Rice también serán homenajeados.

La generación de 2023 será agasajada en una gala en el Hotel Marriott Marquis en Nueva York. Louis Bell, Jacob Dickey, Emilio Estefan, Sasha Estefan, Doug E. Fresh, Myles Frost, Heather Headley, Alan Menken, Valerie Simpson, Keith Sweat y Joe Walsh asistirán a la ceremonia.

Los nuevos miembros del salón incluyen a Lynne, de Electric Light Orchestra, quien escribió "Mr. Blue Sky" y "Evil Woman", y Estefan, a quien se le atribuye la popularización de los ritmos latinos en el mercado anglo con éxitos como "Rhythm Is Gonna Get You" y "Let's Get Loud".

Ballard ayudó a escribir el enorme álbum de Alanis Morissette de 1995 Jagged Little Pill y participó en la grabación y escritura de varios álbumes de Michael Jackson, incluidos Thriller, Bad y Dangerous.

A Riley, cantante, compositor y productor, se le atribuye la creación de New Jack Swing y sus principales himnos como "My Prerogative" de Bobby Brown y "I Want Her" de Keith Sweat. Rose coescribió muchas canciones con Taylor Swift, incluidas "You Belong with Me", "Teardrops on My Guitar" y "White Horse".

Post Malone recibirá el Premio Hal David Starlight, otorgado a "compositores jóvenes talentosos que están teniendo un impacto significativo en la industria de la música". Rice será homenajeado con el Premio Johnny Mercer, el máximo galardón que otorga el salón.

Snoop Dogg, cuyos éxitos incluyen "Drop It Like It's Hot" y "Gin & Juice", aplazó su incorporación para el próximo año. Sade también ha aplazado su inducción.

El Salón de la Fama de los Compositores se estableció en 1969 para honrar a quienes crean la música popular. Un compositor con un catálogo notable de canciones califica para ser incorporado 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción.

Algunos miembros del salón incluyen a Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond y Phil Collins.