Ingresa Kit Harington a rehabilitación

Ciudad de México— Kit Harington, quien interpretó a Jon Snow en Game of Thrones, ingresó en secreto a un retiro de salud en Connecticut para el estrés y problemas de consumo de alcohol, reportó Page Six.

Fuentes dijeron al medio que al actor le afectó el final de la serie de HBO, el cual culminó tras ocho años el pasado 19 de mayo, y que lleva un mes en las instalaciones, cuyo costo es de 120 mil dólares mensuales.

Harington ha recibido terapia psicológica, practicado meditación consciente y terapia cognitiva conductual para combatir el estrés.

"El final de 'GoT' realmente golpeó a Kit con fuerza. Se dio cuenta de que esto era todo, este era el final, algo en lo que todos habían trabajado tan duro durante tantos años. Tuvo un lapso de: '¿qué sigue ahora?'", contó un informante.

"Está en la clínica predominantemente por estrés, agotamiento y también por alcohol. Su esposa, Rose, está siendo extremadamente solidaria. Todos los que estaban cerca de él realmente querían que descansara un poco. En este momento, él sólo necesita paz y tranquilidad".

El domingo se estrenó un documental de Game of Thrones tras bambalinas con el título The Last Watch, el cual mostró al famoso llorando al momento de enterarse de que su personaje mataría a Daenerys Targaryen, encarnada por Emilia Clarke.

Harington comentó al respecto en el programa Late Show with Jimmy Fallon que la escena lo sorprendió y le afectó mucho emocionalmente.

La estrella ha sido captada paseando por varios lugares de Connecticut durante el último mes, y vista con gente que asiste a reuniones de Alcohólicos Anónimos; cuando se le preguntó al respecto, dijo que se encontraba de vacaciones.