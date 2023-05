Indomable y poderosa

Superó muchos obstáculos, pero finalmente la venció la muerte. Tina Turner, la imparable cantante que sobrevivió al maltrato en su primer matrimonio para triunfar en la madurez con el éxito ‘What's Love Got to Do With It’, ha muerto a los 83 años. Pocas estrellas llegaron tan lejos como ella. Nació como Anna Mae Bullock en un hospital de una región segregada de Tennessee y pasó sus últimos años en una residencia en Lago Zúrich, donde

falleció, tras padecer una larga enfermedad.

Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y en la ruina financiera por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella cuando estaba en sus 40 años.

Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 Grammys, fue elegida junto para el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991 y en solitario en 2021.

Homenajeada en el Kennedy Center en 2005, con Beyoncé y Oprah Winfrey entre los elogios. Su vida se convirtió en la base de una película, un musical de Broadway y un documental de la HBO en 2021 que ella llamó su despedida pública.

Hasta que abandonó a su marido y desveló su historia, era conocida como la voraz compañera sobre el escenario de IkeTurner.

Como ella cuenta en sus memorias, ‘Yo, Tina’, Ike empezó a pegarle poco después de conocerse, a mediados de los 50, y cada vez se ensañó más con ella.

Provocado por cualquier cosa y por cualquiera, le tiraba café caliente a la cara, la asfixiaba o la golpeaba hasta que se le hinchaban los ojos, y luego la violaba. Antes de una actuación, le rompió la mandíbula y ella salió al escenario con la boca llena de sangre.

Aterrorizada tanto de estar con Ike como de estar sin él, a mediados de los setenta atribuyó a su incipiente fe budista el haberle dado un sentimiento de fortaleza y autoestima, y finalmente se marchó a principios de julio de 1976.

Estaba previsto que la Ike and Tina Turner Revue abriera una gira con motivo del bicentenario del país cuando Tina se escapó de su habitación de hotel en Dallas, con sólo una tarjeta de crédito y 36 dólares, mientras Ike dormía.

Turner fue una de las primeras celebridades en hablar con franqueza sobre el maltrato doméstico.

Laurence Fishburne y Angela Bassett interpretaron a Ike y Tina en la película de 1993 ‘What's Love Got to Do with It’, basada en ‘I, Tina’, pero ella dijo que revivir sus años con Ike le resultaba tan doloroso que no se atrevía a verla.)

El álbum ‘Private Dancer’ de Turner salió a la venta en mayo de 1984, vendió más de ocho millones de copias e incluyó varios singles de éxito, entre ellos la canción principal y ‘Better Be Good To Me’.

Turner tuvo dos hijos: Craig, con el saxofonista Raymond Hill; y Ronald, con Ike Turner. (Craig Turner fue encontrado muerto en 2018 de un aparente suicidio). En unas memorias publicadas más tarde en 2018, ‘Tina Turner: Mi historia de amor’, reveló que había recibido un trasplante de riñón de su segundo marido, el ex ejecutivo discográfico de EMI Erwin Bach. Se conocieron a mediados de los 80, cuando ella voló a Alemania para promocionar un disco y él la recogió en el aeropuerto.

Él era más de una década más joven que ella - "la cara más bonita", dijo de él en el documental de HBO- y la atracción fue mutua. Se casó con Bach en 2013, intercambiando votos en una ceremonia civil en Suiza.

"Es esa felicidad de la que habla la gente", dijo entonces Turner a la prensa, "cuando no deseas nada, cuando por fin puedes respirar hondo y decir: 'Todo va bien'".