Incluye el Grammy cláusula de inclusión para gala de 2022

Los Ángeles— Los Grammy cumplieron su palabra y este martes hicieron pública su cláusula de inclusión completa para garantizar la equidad y diversidad en la contratación en todos los niveles de producción para la ceremonia del próximo año.

La Academia de la Grabación publicó un documento de ocho páginas que detalla los propósitos y objetivos de la cláusula. El acuerdo requiere que los productores recluten y contraten candidatos más diversos entre bastidores y frente a las cámaras para la edición 64 de la ceremonia anual de premios, el próximo 31 de enero.

El director ejecutivo de la Academia, Harvey Mason Jr., dijo que está orgulloso de la iniciativa y espera que el concepto pueda "mover la aguja''. La academia anunció la adopción de la cláusula de inclusión en agosto.

"La cláusula de inclusión es algo que les brindará una oportunidad a personas que quizás no la hayan tenido antes'', dijo Mason en una entrevista reciente. "Eso es realmente importante para mí. No estaría aquí si alguien no me hubiera dado la oportunidad. Estoy tratando de abrir caminos y asegurarme de que haya áreas para que las personas trabajen en un sistema y escalen''.

La cláusula requiere que los productores del Grammy audicionen, entrevisten y contraten a personas para frente y detrás de las cámaras de grupos que han sido histórica y sistemáticamente excluidos de la industria del espectáculo. Las cláusulas adicionales son anexos a los contratos.

La iniciativa de la academia se creó en asociación con varios grupos, incluido Color of Change; los coautores de la cláusula de inclusión Kalpana Kotagal y Fanshen Cox DiGiovanni; Ryan Butler, director fundador de Warner Music/Blavatnik Center for Music Business en Howard University; y Valeisha Butterfield Jones, copresidenta de la Academia de la Grabación.

Kotagal, un abogado de derechos civiles, dijo que la cláusula incluye cuatro elementos clave que impulsarán la mejora de la representación y la equidad. Indicó que existe el compromiso de diversificar los grupos de contratación, los puntos de referencia y los objetivos para la contratación, la recopilación y el análisis de datos de candidatos y contrataciones y estrictas medidas de responsabilidad.

"Al comprometerse a utilizar la cláusula de inclusión para su producción de 2022, los premios Grammy no sólo garantizan un proceso de contratación más equitativo y diverso, sino que también establecen un estándar importante para la inclusión y la representación en las entregas de premios en el futuro'', dijo.

Mason se hizo eco de los sentimientos de Kotagal de responsabilizar a las personas y comprometerse a hacer el "trabajo real'' para ayudar a crear un canal para talento diverso. Quiere asegurarse de que la academia sea "inclusiva, diversa y equitativa''.

El término "cláusula de inclusión'' se destacó en 2018 cuando Frances McDormand lo mencionó durante su discurso de aceptación del Óscar a la mejor actriz. Michael B. Jordan, Matt Damon, Ben Affleck, Paul Feig y Warner Bros. siguieron su ejemplo y se comprometieron a utilizar cláusulas de inclusión en sus proyectos.

"No vas a encontrar una organización que se preocupe más por la diversidad y el cambio y se dirija en esa dirección que nosotros'', dijo Mason. "Estamos dedicados a esa labor. Espero que podamos ser líderes en ese espacio y asegurarnos de que lo estamos haciendo".