Inaugurará filme de Hayao Miyazaki el Festival de Toronto

Nueva York.- Kimitachi wa Dô Ikiru Ka (The Boy and the Heron, en su título en inglés), la primera película en una década del maestro japonés del anime Hayao Miyazaki, inaugurará la edición 48 del Festival Internacional de Cine de Toronto, anunciaron los organizadores el jueves.

El filme se estrenó a principios de este mes en Japón. Miyazaki de 82 años, cofundador de Studio Ghibli y creador de películas como El Viaje de Chihiro y Mi Vecino Totoro, salió de su retiro para hacer su duodécimo largometraje.

PUBLICIDAD

Kimitachi wa Dô Ikiru Ka, traducido a ¿Cómo Vives?, sigue la trama de un niño llamado Mahito cuya madre muere en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Tokio.

La película se estrenó en Japón sin avances ni promoción para que fuera un mayor descubrimiento, dijo Miyazaki.

Pero tendrá una gran plataforma para su estreno en América del Norte cuando comience el festival de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) el 7 de septiembre en el Roy Thomson Hall.

"Nos sentimos honrados de inaugurar el 48º Festival Internacional de Cine de Toronto con la obra de uno de los mejores artistas del cine".

"Ya aclamada como una obra maestra en Japón, la nueva película de Hayao Miyazaki comienza como una simple historia de pérdida y amor y se eleva a un asombroso trabajo de imaginación", dijo Cameron Bailey, director ejecutivo del TIFF, en un comunicado.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno del filme, pero GKIDS lo distribuirá a finales de este año en cines de Estados Unidos y Canadá.

El Festival Internacional de Cine de Toronto se lleva a cabo del 7 al 17 de septiembre.