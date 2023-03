Imponentes sonatas

Hermosas sonatas compuestas en el siglo XX se escucharán imponentes durante el recital que brinde el violista Jorge Martínez Ríos en el Museo Galería Laberinto del Quinto Sol.

La velada que se llevará a cabo mañana 4 de marzo en punto de las 7 de la tarde acogerá la presentación ‘Estampas de México’, primer disco del músico coahuilense en solitario.

Disponible en plataformas digitales, el material discográfico contiene un par de sonatas compuestas para su instrumento, además de otros temas de menor duración. En el concierto estará acompañado por el violinista Daniel Vega-Albela y el pianista Jorge Vargas Cuamba.

“Este proyecto es parte de lo que yo propuse en mi año sabático en la universidad en la que trabajo, que es la New Mexico State University, y mi propuesta fue hacer un disco de obras escritas para viola. Haciendo un poco de investigación, en México existen solo dos compositores del siglo XX que escribieron trabajos completos para el instrumento”.

Martínez se refiere a la ‘Sonata para violín y viola’ de Manuel M. Ponce y a la ‘Sonata para viola y piano’ de José Pablo Moncayo.

“Lo complementé con obras más digeribles de compositores mexicanos, cortes más pequeños que llamamos nosotros tonales. Están ‘Canción en el puerto’ de Joaquín Gutiérrez Heras, una pieza de un compositor vivo que es Eduardo Gamboa que se llama ‘Azules’, y por último, ‘Estrellita’ de Manuel M. Ponce”, detalló.

Luego de haber ensayado con el pianista Alejandro Barrañón y el violinista Francisco Fullana, los músicos grabaron en Los Ángeles bajo la guía del productor Yalil Guerra.

Finalmente, el disco se publicó en mayo pasado y esta será la primera vez que se toca en vivo en México.

El violista y director de orquesta compartió que sigue activo tocando música de cámara en Estados Unidos, así como en los festivales más importantes de su país; asimismo, está al frente de la NMSU Philharmonic Orchestra y de la Orquesta Comunitaria de Las Cruces.

No obstante, un trabajo que lo ha mantenido muy ocupado a fechas recientes es la gestión cultural, y en específico, la conformación de la Orquesta de Cámara Paso del Norte.

“Siento que como mexicano y como músico, que he recorrido bastante, es mi obligación apoyar a las nuevas generaciones que decidieron dedicarse a la música, y como no hay una orquesta profesional en Juárez, ahorita estoy dándole muy fuerte a la creación de la Orquesta de Cámara Paso del Norte. Vamos muy bien, recaudamos fondos para presentar una temporada de cuatro conciertos en este año, y ha sido un arduo trabajo, pero me da gusto poder ofrecer una plataforma a jóvenes artistas”, concluyó.

Jorge Martínez Ríos

Originario de Torreón, Coahuila, Jorge Martínez Ríos es violista y director de orquesta, ganador de un Grammy Latino y nominado al mismo premio en tres ocasiones.

Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de las Rosas, de donde se graduó con honores bajo la tutela de la maestra Gela Dubrova en 2001.

Ese mismo año viajó a los Estados Unidos para cursar la maestría en interpretación musical en la Western Michigan University. Posteriormente, hizo una segunda maestría en Música de Cámara y Dirección de Orquesta en Kent State University bajo la tutela del Miami Quartet.

Es miembro fundador del Cuarteto La Catrina y se ha presentado en Alemania, Inglaterra, Costa Rica, Chile, Colombia, Aruba, El Salvador, Estados Unidos y México.

En 2012 fue invitado por el Cuarteto Latinoamericano a grabar el disco ‘Brasileiro’, el cual ganó el Latin Grammy como Mejor Álbum de Música Clásica bajo el sello Sono Luminus.

En el 2014 y 2018 obtuvo dos nominaciones más al Grammy Latino con el cuarteto La Catrina por la grabación del Cuarteto No. 2 y No. 3 In Memoriam Ludwig Van Beethoven del compositor y productor Yalil Guerra.

Ha sido solita y violista principal de las principales orquestas del país y el extranjero, como la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta Sinfónica de Minería, Camerata de Coahuila, Orquesta de Cámara de Michoacán, Orquesta de Cámara de Costa Rica, y Orquesta de Cámara de Bogotá, por nombrar algunas.

Concierto del violista Jorge Martínez Ríos

4 de marzo a las 7:00 p.m.

Museo Galería Laberinto del Quinto Sol

Calle de los Portales 821

Residencial San Marcos

Donativo: 400 pesos (incluye vino de honor y recorrido por el museo)