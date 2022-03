Implementan bloqueo artístico

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado en el mundo millones de reacciones que fijan su posición a favor del cese al fuego y sobre la importancia de evitar efectos colaterales, como los ataques de odio y supremacía.

Celebridades del espectáculo y la cultura, así como gigantes de la industria del entretenimiento, que están a favor de la paz y en solidaridad con Ucrania, han cancelado actividades que involucran a artistas rusos e intervenciones en territorio de Putin.

Por ejemplo, la banda Green Day canceló un concierto que tenía programado para el próximo 29 de mayo en el estadio Spartak de Moscú.

“Con gran pesar, a la luz de los acontecimientos actuales, sentimos que es necesario cancelar nuestro próximo espectáculo en Moscú en el Spartak Stadium”, dijo la banda en un comunicado a la revista Variety.

Y si bien hay docenas de espectáculos occidentales programados en Rusia e incluso en Ucrania en los próximos meses, parece poco probable que la mayoría se lleve a cabo.

Apaguen los monitores

Según varios sitios de espectáculos, sólo en Moscú hay shows programados de artistas como Saint Jhn, Tricky, Disclosure y Bring Me the Horizon, para marzo y abril, mientras que Khalid, Yungblud, Girl in Red, Judas Priest, Denzel Curry y OneRepublic tienen planeado actuar en mayo.

De ahí, la temporada de conciertos se extiende hasta verano, incluso con varios festivales musicales como los Park Live (con The Killers, Gorillaz, My Chemical Romance e Iggy Pop), además de espectáculos individuales de Iron Maiden, Deep Purple, Imagine Dragons, Björk, Eric Clapton y muchos otros.

El cantauror canadience The Weeknd desistió de celebrar el inicio de su esperada nueva gira mundial. Varios medios internacionales especulan que muchos más conciertos serán cancelados en los próximos días.

Hollywood retira sus tropas

The Walt Disney Company comunicó este lunes que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania.

“Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima ‘Turning Red’ de Pixar”, informó la compañía en un comunicado.

Hasta el momento, Disney es el único estudio de Hollywood que aplica esta medida desde que Rusia comenzó a invadir Ucrania.

La empresa añadió que “tomará futuras decisiones comerciales” conforme evolucione la situación y aseguró que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONGs colaboradoras.

Aun así, Disney no aclaró cuánto durará la medida y si seguirá vigente cuando llegue la fecha de lanzamiento de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, una cinta de Marvel prevista para el 6 de mayo.

Los cisnes se quedan sin lago

El Teatro Bolshoi de Moscú ha cancelado la actuación que tenía previsto ofrecer el tenor español Plácido Domingo el próximo 8 de marzo, anunció la institución en su página web. El teatro señala que la gala llamada “Primavera. Amor. Ópera” del cantante ha sido anulada y explica el procedimiento y los plazos para la devolución del importe de las entradas.

Asimismo, cancelaron la temporada de verano en el Royal Opera House en Londres y en el teatro Helix de Dublín.

Efectos de la guerra

- La Filarmónica de Múnich, Alemania, decidió despedir a su director principal, Valery Gergiev, por sus vínculos con Putin, además de cancelarse varios de los conciertos que tenía programados al frente de esa agrupación.

Estrenos pendientes en Rusia

-‘La ciudad perdida’ de Paramount

-‘Morbius’ de Sony

-‘Animales fantásticos’ de Warner