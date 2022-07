Iluminan sus ‘lados oscuros’

Esos aspectos de la personalidad, o bien, de la misma naturaleza humana que avergüenzan y desconciertan, quedarán expuestos sobre la escena en el más reciente proyecto de 1939 Teatro Norte y su laboratorio escénico Movimiento OT Teatro.

Autoría de Pilo Galindo y bajo la dirección de Abraxas Trías, ‘Lados oscuros’ se estrena el próximo 15 de julio, para luego continuar con funciones los días 16, 17, 22 y 23 del mismo mes.

A manera de presentación, el director comparte que el texto dramático está basado en historias verídicas que muestran a personas comunes o aparentemente ordinarias, de las que no se sospecharía nada turbio; “sin embargo, todos habremos de tener un lado de nuestra personalidad que quisiéramos que no viera nadie”.

La pieza se divide en cuadros, cada uno destinado a contar las anécdotas de tres personajes centrales –Martín, Demetrio y Licha-, para después entrelazar las historias de los demás.

“Son tres personas ordinarias que tienen ese lado que no quieren que se conozca porque los avergüenza y que queda expuesto por medio de un dramaturgo que está escribiendo sus historias. Este personaje al que yo interpreto es un escritor con esquizofrenia, entonces habla con ellos, los alucina, todos están en su cabeza y la acción empieza a suceder delante de él”, comenta Trías, quien también actúa.

El resto del elenco está integrado por Umberto Morales, Aarón Alonso, Tania Hernández, Estefanía Estrada, Nahomi Ochoa y Arely Hernández. ‘Lados oscuros’ cuenta con música original de Andrea González, iluminación de Ileana García y la producción de Karla Aveytia.

Los involucrados trabajan en la puesta en escena desde enero de este año, cuando son invitados por Trías, quien después de mucho tiempo de querer montar la pieza, finalmente lo hizo.

“Pilo la escribió en 2007, yo la leí en 2011 y siempre la quise hacer. Es una obra sobre la soledad, todos son personajes solitarios por decisión o no, incluso el dramaturgo, y eso me motivó porque en lo personal soy una persona que va poniendo cara feliz y la mejor actitud, y mis lados oscuros no los muestro”.

Además de los elementos que tejen la ficción, al director le gustó la estructura del texto, y con ello trabajó junto al resto para poder entregar al público una obra de una hora y 15 minutos de duración, que no dejará a nadie indiferente.

Lados oscuros

15, 16, 17, 22 y 23 de julio

Funciones: viernes a las 8:00 p.m. Sábados y domingo a las 7:00 p.m.

Entrada: 200 pesos en preventa; 250 pesos el día del evento

Boletos e informes a través de la página Facebook de Movimiento OT Teatro