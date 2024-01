Ignoran SAG Awards a DiCaprio; 'Barbie' lidera nominaciones

Nueva York, EU.- La edición número 30 de los Premios del Sindicato de Actores repartió nominaciones para Oppenheimer, Barbie y American Fiction, mientras que desairó a Leonardo DiCaprio como mejor actor.

Los proyectos American Fiction, Barbie, The Color Purple, Oppenheimer y Los Asesinos de la Luna de las Flores buscarán llevarse el premio principal del gremio: el de Mejor Elenco.

Lo más notable fue que quedó fuera de ese grupo Poor Things, de Yorgos Lanthimos, que el domingo ganó el premio a la mejor comedia/musical en los Globos de Oro. La estrella de la película, Emma Stone, fue nominada a mejor actriz, mientras que Willem Dafoe fue nominado a mejor actor de reparto.

Esos no fueron los únicos desaires, debido a que la sorpresa durante la presentación de las categorías dejó de lado a DiCaprio en la terna de Mejor Actor, con la presencia de nombres como Bradley Cooper de Maestro, Colman Domingo de Rustin, Paul Giamatti de The Holdovers, Cillian Murphy de Oppenheimer y Jeffrey Wright de American Fiction.

DiCaprio estaba previsto por la prensa estadounidense, durante mucho tiempo como un posible nominado por su trabajo en el último filme de Martin Scorsese. No obstante, su compañera de reparto Lily Gladstone está entre las nominadas a mejor actriz.

Las nominaciones fueron anunciadas este miércoles por Issa Rae, quien coprotagonizó Barbie y American Fiction, y Kumail Nanjiani en Instagram Live.

Los Premios SAG de este año siguen a una agotadora huelga de 118 días del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio ( por sus siglas en inglés, SAG-AFTRA) que puso a Hollywood en una batalla de meses sobre su futuro. El pago en la era del streaming y la inteligencia artificial fueron los principales temas debatidos.

Los SAG son seguidos de cerca como predictores de los Óscar. Sus selecciones no siempre se alinean exactamente con las de la academia de cine, pero rara vez un ganador de Mejor Película o actuación no es nominado primero por los SAG. Eso significa que cualquier esperanza de mejor película para filmes como Poor Things acaba de recibir un golpe.

Las últimas dos ganadoras del premio al mejor elenco, Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo y CODA, ganaron el premio a la mejor película en los Óscar.

Succession, The Beer y Beef acaparan la TV

En las categorías televisivas, el trío que arrasó en los Globos de Oro, compuesto por Succession, The Bear y Beef, volvió a estar entre los principales nominados. A Ted Lasso y Barry también los tomaron en cuenta.

Los Premios SAG se realizarán el 24 de febrero en el Shine Auditorium & Expo Hall en Los Ángeles. Netflix transmitirá en vivo la ceremonia por primera vez. Los premios del año pasado se transmitieron en YouTube.

La ceremonia marcará una de las incursiones más notables de Netflix en la programación en vivo. El servicio de streaming, que durante años ha sido una fuerza de la temporada de premios, también será el anfitrión en el período previo a los Premios de la Academia en marzo.

Barbra Streisand recibirá el premio SAG a la trayectoria.

A continuación te presentamos la lista completa de nominados:

CINE

Mejor Actor protagonista

Bradley Cooper / Leonard Bernstein - MAESTRO

Colman Domingo / Bayard Rustin - RUSTIN

Paul Giamatti / Paul Hunham - THE HOLDOVERS

Cillian Murphy / J. Robert Oppenheimer - OPPENHEIMER

Jeffrey Wright / Thelonious "Monk" Ellison - AMERICAN FICTION

Mejor Actriz protagonista

Annette Bening / Diana Nyad - NYAD

Lily Gladstone / Mollie Burkhart - LOS ASESINOS DE LA LUNA

Carey Mulligan / Felicia Montealegre - MAESTRO

Margot Robbie / Barbie - BARBIE

Emma Stone / Bella Baxter - POOR THINGS

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown / Clifford Ellison - AMERICAN FICTION

Willem Dafoe / Godwin Baxter - POOR THINGS

Robert de Niro / William Hale - LOS ASESINOS DE LA LUNA

Robert Downey Jr. / Lewis Strauss - OPPENHEIMER

Ryan Gosling / Ken - BARBIE

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt / Kitty Oppenheimer - OPPENHEIMER

Danielle Brooks / Sofia - THE COLOR PURPLE

Penélope Cruz / Laura Ferrari - FERRARI

Jodie Foster / Bonnie Stoll - NYAD

Da'vine Joy Randolph / Mary Lamb - THE HOLDOVERS

Mejor Reparto

AMERICAN FICTION

BARBIE

THE COLOR PURPLE

LOS ASESINOS DE LA LUNA

OPPENHEIMER

Reparto de Especialistas en una Película

BARBIE

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3

INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO

JOHN WICK: CAPÍTULO 4

MISSION: IMPOSIBLE - SENTENCIA MORTAL PARTE 1

TELEVISIÓN

Mejor Reparto de Televisión - Drama

THE CROWN

THE GILDED AGE

THE LAST OF US

THE MORNING SHOW

SUCCESSION

Mejor Actor de Televisión - Drama

Brian Cox / Logan Roy - SUCCESSION

Billy Crudup / Cory Ellison - THE MORNING SHOW

Kieran Culkin / Roman Roy - SUCCESSION

Matthew Macfadyen / Tom Wambsgans - SUCCESSION

Pedro Pascal / Joel - THE LAST OF US

Mejor Actriz de Televisión - Drama

Jennifer Aniston / Alex Levy - THE MORNING SHOW

Elizabeth Debicki / Princess Diana - THE CROWN

Bella Ramsey / Ellie - THE LAST OF US

Keri Russell / Kate Wyler - THE DIPLOMAT

Sarah Snook / Shiv Roy - SUCCESSION

Mejor Reparto de Televisión - Comedia

ABBOTT ELEMENTARY

BARRY

THE BEAR

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Mejor Actor de Televisión - Comedia

Brett Goldstein / Roy Kent - TED LASSO

Bill Hader / Barry - BARRY

Ebon Moss-Bachrach / Richard "Richie" Jerimovich - THE BEAR

Jason Sudeikis / Ted Lasso - TED LASSO

Jeremy Allen White / Carmen "Carmy" Berzatto - THE BEAR

Mejor Actriz de Televisión - Comedia

Alex Borstein / Susie Myerson - THE MARVELOUS MRS. MAISEL

Rachel Brosnahan / Miriam "Midge" Maisel - THE MARVELOUS MRS. MAISEL

Quinta Brunson / Janine Teagues - ABBOTT ELEMENTARY

Ayo Edebiri / Sydney Adamu - THE BEAR

Hannah Waddingham / Rebecca Welton - TED LASSO

Mejor Actor de Televisión - Miniserie o telefilme

Matt Bomer / Hawkins "Hawk" Fuller - FELLOW TRAVELERS

Jon Hamm / Roy Tillman - FARGO

David Oyelowo / Bass Reeves - LAWMEN: BASS REEVES

Tony Shalhoub / Adrian Monk - MR. MONK'S LAST CASE: A MONK MOVIE

Steven Yeun / Danny Cho - BEEF

Mejor Actriz de Televisión - Miniserie o telefilme

Uzo Aduba / Edie Flowers - PAINKILLER

Kathryn Hahn / Clare Pierce - TINY BEAUTIFUL THINGS

Brie Larson / Elizabeth Zott - LESSONS IN CHEMISTRY

Bel powley / Miep Gies - A SMALL LIGHT

Ali Wong / Amy Lau - BEEF

Mejor Reparto de Especialistas en Televisión

AHSOKA

BARRY

BEEF

THE LAST OF US

THE MANDALORIAN