Humaniza a Tony Romo

Encontrarse con un artículo sobre Tony Romo uno de los jugadores de la NFL más prolíficos de los Estados Unidos e identificarse con su vida llevó al cineasta fronterizo Chris Hanna a realizar su filme más reciente Now or Nerver : A Tony Romo Story, un largometraje documental que humaniza al legendario mariscal de campo de los Dallas Cowboys.

“Ser fan de los Cowboys, vivir la era de Tony Romo y ver cómo él nunca se daba por vencido, me hizo querer contar todo lo que tuvo que pasar para ser quién es ahora. Porque Tony Romo es como cualquier otro atleta que tiene sueños, es como yo, como tú y espero que mi documental no sea sólo para fans, sino que inspire a otra gente a entender que pueden hacer cosas extraordinarias”, platica Chris en una entrevista –vía telefónica –para El Diario.

La realización de este proyecto que para el cineasta de 27 años ‘parecía estar fuera de su alcance’ empezó un verano del año 2016, cuando visitó la región de Dallas por proyectos independientes a los que se dedicaba. Ahí vio un artículo sobre el jugador y pensó en que algún día podría contar la historia real de Tony Romo y juntar sus dos pasiones: el cine y los deportes.

Tres meses después, Hanna, comenzó investigar más sobre el jugador y descubrió que tenía ascendencia mexicana, lo que lo motivó a iniciar con proyecto y con perseverancia logró ponerse en contacto con Coaches de Wisconsin, lugar en el que Tony Creció.

“Hable con la gente que estuvo con él en la high school, porque pensé en que necesitaba la confianza de su comunidad para acercarme a él y firmamos horas de entrevistas con sus coaches y jugadores”, agrega Chris.

Todo ese tiempo y dinero invertido para las grabaciones valieron la pena cuando invitaron a Chris y a su equipo a presenciar el campamento anual de fútbol de Tony Romo, lugar en el que lo conocieron y pudieron concretar el filme que les llevó tres años de trabajo.

El cineasta nacido le 28 de septiembre de 1992 en El Paso, Texas, y criado en Ciudad Juárez hasta los 16 años, está dejando huella en el mundo cinematográfico, prueba de ello es haber sido seleccionado varias veces en la sección ‘Sabor Local’ del Plaza Classic Film Festival y regresar con Now or Nerver : A Tony Romo Story, película que se exhibirá como parte de las películas del festival el próximo 4 de agosto en el Teatro Filantrópico.





“El Sabor local siempre me ha gustado mucho, porque es una sección que brinda espacio a quienes apenas estamos empezando y si la haces ahí se significa que te escogieron y siempre necesitamos de esas plataformas chicas para llegar a las grandes”, concluye.





¿Tony Romo?

Es un ex jugador de los vaqueros de Dallas de la Liga NFL. Nació el 21 de abril de 1980 en San Diego, California, pero a la edad de 2 años, sus padres de ascendencia mexicana decidieron ir a vivir a Burlington un pequeño pueblo de Wisconsin.

Llegar a los Cowboys para Tony no fue fácil, pues comenzó como agente libre en el 2003 y ahí estuvo bastante tiempo como la parte no activa del roster. Hasta que en el 2006, finalmente obtuvo el puesto titular y guio al equipo hasta el juego de comodines en playoffs ante los Seattle Seahawks. Ahora retirado, Romo es un analista estrella de fútbol americano para CBS Sports.









Now or Never: A Tony Romo Story

Director: Chriss Hanna

Domingo 4 de agosto

Teatro Filantrópico (ubicado dentro del Teatro Plaza)

3:30 pm