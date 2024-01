Hoy hace realidad su sueño

Los Angeles— Jo Koy recuerda haber visto importantes ceremonias de premios como los Globos de Oro con su madre en el sofá de su sala tratando de adivinar los ganadores.

Era un ritual que Koy apreciaba cuando era niño. Años más tarde se volvió comediante con varios especiales de monólogos y créditos actorales, incluida la película del año pasado “Easter Sunday”.

El domingo, Koy hará realidad su sueño de infancia de ser anfitrión de los Globos, que buscan recuperar su terreno después de verse empañados tras años de escándalo. Koy califica sus próximos deberes como un “momento muy importante”.

“Es como volver a mi infancia, y ahora soy yo el que está en el escenario”, dijo Koy, el segundo anfitrión asiático en la historia de los Globos. (Sandra Oh fue maestra de ceremonias en 2019). Koy busca inspirar a la comunidad asiática en su primer gran show como presentador.

“Ser niño, ver televisión y no tener tantos modelos a seguir que me inspiraran indirectamente, por eso es importante para mí”, dijo el actor filipino-estadounidense, cuya película “Easter Sunday” se convirtió en el primer gran filme de un estudio con un elenco de origen filipino. Koy ha estrenado cinco especiales de monólogos en Comedy Central y Netflix, incluido su especial más reciente de Netflix, “Live From The Los Angeles Forum”.

“Sé que hay niños que verán los Globos”, dijo. “Y ahora, cuando vean esto, pensarán: ‘Oh, es posible. Puedo hacer esto’. Las cosas ya no son tan grises. No son sólo dos colores en la paleta. En algún momento tres. Cada color está en la paleta. Este es un hermoso momento. Realmente quiero asegurarme de que sea un éxito”.

Koy espera dejar una huella positiva en los Globos, que son la primera gala importante de la temporada de premios. Los globos se transmitirán en vivo a partir de las 5 p.m. hora de Los Ángeles (0100 GMT) por CBS y Paramount+ para usuarios con una suscripción a Showtime.

El programa es conocido por ser una celebración borracha a lo mejor de la televisión y el cine con un ambiente más festivo en comparación con los Premios de la Academia.

Pero los Globos enfrentaron un escándalo después de que un reportaje de 2021 del diario The Los Angeles Times descubriera que no había ningún miembro negro en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que los otorgaba, la cual contaba con sólo 87 integrantes. Desde entonces, la asociación se disolvió, y el cuerpo de votantes de los premios se renovó incluyendo a 300 personas.

Hay muchos indicios que apuntan a que será una gala estelar, que contará con presentadores como Michelle Yeoh, Will Ferrell, Angela Bassett, America Ferrera y Amanda Seyfried.

“Barbie” de Greta Gerwig lidera las nominaciones a los Globos con nueve menciones, incluida una a mejor película musical o comedia, así como nominaciones de actuación para Margot Robbie y Ryan Gosling y tres de sus canciones originales. Le sigue de cerca su compañera de fecha de estreno y memes “Oppenheimer”, que obtuvo ocho nominaciones, entre ellas a mejor película dramática, mejor director para Christopher Nolan y nominaciones para los actores Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt.

Koy elogió a Dick Clark Productions, la actual productora de los premios y propietaria de la sede de los Globos, el hotel Beverly Hilton.

“Esta productora ha sido absolutamente de primera categoría”, dijo. “La relación con CBS es hermosa. Es genial ver esto porque así es como se deben hacer las cosas. Necesitamos empezar a avanzar (…) Estamos avanzando ahora. Aprendes del pasado y te aseguras de que no vuelva a suceder”.

Koy dijo que está ansioso por subir al escenario de los Globos para dar una muestra de su humor característico.

“Me están dando la bendición para ser yo”, dijo. “Quiero llevar mi estilo a los Globos. Por supuesto que me voy a divertir. Pero lo más importante es que quiero asegurarme de que todos estén contentos. Voy a burlarme de mí mismo. Si puedo hacer eso, puedo burlarme de otras personas”.