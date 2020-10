Hoy, Feria del Libro virtual

Cortesía / Jorge Aguilar Mora es uno de los autores más significativos de la literatura mexicana es oriundo de Chihuahua

Hoy darán inicio las actividades de La Feria del Libro de Chihuahua en su edición virtual 2020, adaptándose al mundo digital bajo el lema ‘Habitar un mundo distinto’.

Este año la FELICH se realizará de manera virutal, del 23 de octubre al 4 de noviembre, con la participación de más de 30 editoriales, alrededor de 200 autores locales, nacionales e internacionales.

Comenzando con la entrega del Premio Wikaraáme al Mérito Poético en Lenguas de las Américas, que este año se otorga al escritor chihuahuense Jorge Aguilar Mora.

La ceremonia se transmitirá en punto de las 4:30 de la tarde a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de Chihuahua y de la FELICH.

“Me siento contento de recibir esta presea, es una sensación especial porque soy de Chihuahua y nunca he dejado de ser de allá, aunque he vivido poco allá, pero Chihuahua es como mi lugar mítico de regreso quizás cuando me muera”, dijo el escritor Jorge Aguilar Mora en entrevista para El Diario.

Aguilar Mora es uno de los autores más significativos de la literatura mexicana es oriundo de Chihuahua, es ensayista, narrador y poeta.

Actualmente reside en Estados Unidos y en 2015 recibió el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores. Es profesor en la UNAM y en El Colegio de México y trabaja también como catedrático en Puerto Rico y en Estados Unidos.

Compartió que ha sido lo más difícil dentro de su amplia trayectoria para llegar hasta este momento de su vida.

“He tenido suerte, la única cosa complicada es que cada libro que escribo es muy difícil (dijo sonriendo), lo escribo pensando en que cada libro tiene su propia personalidad, así que lo que más me ha costado trabajo es escribir cada uno de mis libros”, comentó.

“Estoy escribiendo un proyecto que es una locura, una biografía del siglo XIX año por año; llevo dos libros publicados con los años de 1799 a 1802, o sea son capítulos que son año por año y ahorita estoy escribiendo la continuación de los siguientes cuatro año 1903 a 1906”, narró.

“Espero pronto ir a Chihuahua, me han hecho la invitación varias veces y quiero ir antes de morirme y probablemente el próximo año lo haga, saludo a toda la gente de Chihuahua”, concluyó.

Programa

Noches con la Literatura /9:00 de la noche

25 de octubre

-Ángeles Mastretta

escritora y periodista mexicana

-Darío Sztajnszrajber (5:30 p.m.)

31 de octubre

Mariana Enríquez / Rodrigo Bastidas

