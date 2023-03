Hoy es noche de estrellas

Nueva York —La apertura de la 95ª edición de los Premios de la Academia el domingo será un momento que capturará la atención, prometen los productores de la ceremonia televisada.

Glenn Weiss y Ricky Kirshner, los productores ejecutivos de este año, están seguros de que atraerá al público y los mantendrá interesados mientras dure.

La duración del programa siempre es un problema, con el objetivo de apegarse a las tres horas. (“Tres horas, sí, claro”, bromeó Kimmel en un corto inspirado en “Top Gun: Maverick” para anunciar la ceremonia).

Este año todas las categorías se presentarán en vivo en la ceremonia, que también incluirá actuaciones de cuatro de los nominados a mejor canción original. Pero no están apretando el tiempo de ejecución.

Las favoritas de Oscar

La popular película independiente de multiversos y ciencia ficción "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo") encabeza las nominaciones a la 95a edición de los Premios de la Academia al recibir 11 menciones y hoy sabremos si será la elegida por Oscar o no.

Argentina logró ser nominada en la categoría de mejor largometraje internacional por su drama sobre el juicio civil a los jerarcas de la última dictadura ‘Argentina, 1985’, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín.

Taquilleras de oro

Por primera vez dos secuelas, "Top Gun: Maverick" y "Avatar: The Way of Water", fueron nominadas a mejor película. Entre las dos han recaudado cerca de 3.500 millones de dólares en taquilla. Tom Cruise no fue nominado a mejor actor, pero "Top Gun: Maverick", que ha sido reconocida por atraer de vuelta al público al cine, se fue con siete nominaciones, incluyendo sonido, efectos visuales y mejor canción por "Hold My Hand" de Lady Gaga. "Black Panther: Wakanda Forever" ("Black Panther: Wakanda por siempre") de Ryan Coogler, otra secuela realizada tras la muerte de Chadwick Boseman, sumó cinco nominaciones, incluyendo la primera de actuación para un intérprete de una película de Marvel: Angela Bassett, quien es favorita para ganar en la categoría de mejor actriz de reparto.

La deslumbrante película biográfica sobre Elvis Presley "Elvis" de Baz Luhrmann, un éxito de taquilla veraniego que sumó 287,3 millones de dólares a nivel mundial, obtuvo ocho nominaciones, incluyendo mejor actor para su astro Austin Butler así como menciones por vestuario, sonido y diseño de producción.

Aunque "The Fabelmans" de Steven Spielberg tuvo problemas para despertar interés entre el público, la historia autobiográfica del director en la que retrata su paso a la edad adulta le dio a Spielberg un total de 20 nominaciones al Oscar en su carrera, consiguiendo su octava en la categoría de mejor director y 12a como productor de un filme nominado a mejor película.

Los de reparto

En la categoría ultracompetitiva de mejor actriz, la estrella de "Fabelmans" Michelle Williams fue nominada después de ser desairada por el Sindicato de Actores de la Pantalla que otorga los Premios SAG.

Las otras contendientes a mejor actriz son la cubano-española Ana de Armas de "Blonde" ("Rubia"); Cate Blanchett de "Tár" y Andrea Riseborough, quien emergió como una candidata tardía después de que múltiples famosos celebraran su actuación como una madre alcohólica de Texas en la poco vista "To Leslie".

De sangre azteca

El servicio de streaming también tiene a la mayor contendiente de la categoría de largometraje animado "Guillermo del Toro's Pinocchio" (Pinocho de Guillermo del Toro), el celebrado filme animado cuadro por cuadro del director mexicano Guillermo del Toro.

Actores y actrices

Junto con Butler y Farrell, los nominados a mejor actor son: Brendan Fraser, elogiado por su regreso en un papel como un recluso obeso en "The Whale" ("La ballena"), Bill Nighy de "Living" y Paul Mescal por su interpretación en la historia de padre e hija de Charlotte Wells "Aftersun", una de las películas del año más aclamadas por la crítica.

Para verlo

Hoy

A partir de las 5:00 p.m.

TvAzteca\TNT

HBO Max

YouTube

Las 10 cintas nominadas a mejor película son

"Everything Everywhere All at Once"

"The Banshees of Inisherin" ("Almas en pena de Inisherin"),

"The Fabelmans" ("Los Fabelman")

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

"Avatar: The Way of Water" ("Avatar: El camino del agua")

"Elvis", "Im Westen nichts Neues" ("Sin novedad en el frente" o "All Quiet on the Western Front")

"Women Talking" ("Ellas hablan")

"Triangle of Sadness" ("El triángulo de la tristeza")