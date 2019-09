Hospitalizan al comediante Kevin Hart tras accidente automovilístico

Ciudad de México.- Kevin Hart fue hospitalizado después de sufrir lesiones en la espalda en un accidente automovilístico al sur de Calabasas, California, según informó el sitio electrónico The Wrap.

El portal cita a la Patrulla de Carreteras de California (CHP), quien informó que Hart viajaba como pasajero en su Plymouth Barracuda de 1970, cuando el conductor perdió el control del automóvil, lo que hizo que se saliera de la carretera y rodara hacia un terraplén.

TMZ también confirmó que el accidente, ocurrido a las 12:45 de la madrugada del domingo, dejó como consecuencias lesiones de espalda importantes en el actor de 40 años de edad, pero no potencialmente mortales y está recibiendo tratamiento en el Centro Médico del Hospital Northridge.

El conductor, Jared Black de 28 años fue trasladado de urgencia al Centro Médico Ronald Reagan, mientras que un tercer pasajero, una mujer de 31 años, sólo sufrió heridas menores.

"Dos de los tres ocupantes quedaron atrapados", dijo la policía, "el ocupante restante y el propietario del vehículo, Kevin Hart, dejaron el lugar para recibir atención médica".

La CHP dijo que Black no estaba bajo la influencia del alcohol en el momento del accidente.