Hospitalizan a cuñada de Michael Bublé por accidente de auto

Ciudad de México.- Daniela Lopilato, cuñada del músico Michael Bublé tuvo un terrible accidente automovilístico en Argentina, dejándola con lesiones en la columna.

La nutricionista Daniela Lopilato fue trasladada de urgencia al hospital después de que el automóvil que conducía volcó cuando otro vehículo golpeó el suyo por detrás.

Lopilato tuvo que ser liberada por los bomberos tras presentar lesiones en el cuello y la columna vertebral en el accidente ocurrido en un suburbio de Buenos Aires llamado Martínez, dio a conocer el tabloide británico The Sun.

Imágenes de la escena del accidente se han viralizado a través de las redes sociales, y muestran el automóvil volcado frente a una casa en una calle residencial, con las ruedas apuntando hacia el cielo.

La actriz Luisana, hermana mayor de Daniela, está a solo unos días de tener su cuarto hijo con el intérprete de "Haven't Met You Yet' y aún no ha hablado públicamente sobre el hecho.