Hospitalizan a Ana Claudia Talancón por infección

Ciudad de México.- La actriz Ana Claudia Talancón permanece hospitalizada por una infección en el estómago y descartó apendicitis.

"Aquí sigo, no me han dado de alta, no era apendicitis, es una infección en el estomago horrible. La verdad sí me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar", dijo la protagonista de la serie Soy Tu Fan en un video que puso en instagram.

Los primeros informes apuntaban a que se trataba de un problema de apendicitis, esto tras tener fuertes dolores abdominales.

"Que puede que sea apendicitis. Así desde las 3 am", se lee en la fotografía que compartió y que fue tomada por su hermana Regina Talancón.

Además agradeció los mensajes de cariño que le ha enviado su público deseándole pronta recuperación.

"Quiero darle las gracias a toda la gente que me ha mandado mensajes bonitos, que se ha preocupado por mi, aquí sigo, no me han dado de alta"

"Muchas gracias a todos de verdad por sus mensajes, gracias a este perrito hermoso que ha sido el apoyo máximo junto con mi mami. Perdón que no responda ahorita los mensajes pero me he sentido super malita", resaltó.