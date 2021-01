Honran su mirada de alcance internacional

Los vestigios de esperanza que el fotógrafo Julián Cardona dejó en este mundo no se encuentran solamente en las imágenes que tomó, también habitan en la memoria y en el oficio de aquellos que tuvieron la fortuna de coincidir con él en vida.

La escritora y periodista estadounidense Alice Driver, por ejemplo, asegura en entrevista con El Diario de Juárez que todo lo que hace en la actualidad “es una reflexión de la influencia de Julián”. Y es justo por esta razón que se sintió profundamente conmovida cuando el Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ) la invitó a ofrecer una charla virtual como homenaje póstumo a Julián Cardona.

“Si me impactó mucho la invitación para conversar sobre él porque su trabajo, todo lo que yo estoy haciendo ahora, es una reflexión de la influencia de Julián, realmente”, dice la originaria de Oark, Arkansas, vía telefónica.

El próximo miércoles 20 de enero, en punto de las seis de la tarde, Alice Driver hablará sobre el fotoperiodista en la plática ‘En Juárez, la fotografía como tal muestra sus límites’. Con la moderación de la también fotógrafa Itzel Aguilera, explicará como Julián Cardona, fallecido en septiembre de 2020, abordó distintos temas de relevancia en la zona fronteriza a través de diversos proyectos de alcance internacional.

“El título de la charla es de una cita, es algo que él me dijo en la primer entrevista que yo le hice”, detalla la escritora, quien además comparte que conoció a Julián Cardona en 2010, cuando ella se encontraba estudiando su doctorado en la Universidad de Kentucky y trabajando en el tema del feminicidio en Ciudad Juárez.

“Charles Bowden me dijo en una entrevista: ‘Debes conocer a Julián Cardona’. Hasta ese entonces, yo había pasado mi tiempo en la biblioteca, nunca había ido a la frontera, pero conseguí una beca para irme a El Paso en 2010 para hacer entrevistas y ahí entrevisté a Julián, en un Starbucks. El cruzó la frontera y yo le hice la entrevista y desde ahí empezamos a hacer proyectos juntos”, recuerda.

Itzel Aguilera, quien además de ser colega de Julián Cardona, también fue su amiga cercana, asegura que esta charla es una excelente oportunidad para conocer más de cerca el legado del fotógrafo en Ciudad Juárez. La plática virtual es de entrada libre.

‘Abecedario de Juárez’

Alice Driver, cuyos ensayos y reportajes han sido publicados en National Geographic, The New York Review of Books, Time, Columbia Journalism Review, CNN, CBC Radio y PBS, entre otros, adelanta que este año se publicará la traducción al inglés que ella realizó del libro ‘Abecedario de Juárez’, una colaboración entre Julián Cardona y la artista Alice Leora Briggs.

“Él, como fotógrafo, había decidido en 2010 que no era suficiente solamente retratar la ciudad con fotos, él quería escribir también. Justamente él escribió un libro que se va a publicar, creo que este año, y yo traduje su libro al inglés. Se llama ‘Abecedario de Juárez’, se va a publicar por University of Texas Press”, explica.

‘Abecedario de Juárez’ es una compilación de más de 100 dibujos combinados con palabras que surgen del vocabulario juarense. Al igual que el alfabeto de 1538 de Hans Holbein, la muerte es el núcleo de este libro que guarda el significado del lenguaje fronterizo.

El hombre detrás del lente

- Julián Cardona nació en Zacatecas en 1960

- Su familia se mudó a Ciudad Juárez cuando él era un niño pequeño

- Criado por sus abuelos y con solo una educación de noveno grado, aprendió por sí mismo a usar una cámara profesionalmente a los 20 años.

- En 1993 Cardona comenzó a trabajar profesionalmente como reportero gráfico

- Sus fotografías se presentaron en varias exposiciones importantes

- Corresponsal de Reuters en México a partir de 2009

‘En Juárez, la fotografía como tal muestra sus límites’

Homenaje póstumo a Julián Cardona con Alice Driver, modera Itzel Aguilera

Miércoles 20 de enero

6:00 p.m.

A través de la página de Facebook del Museo de Arte de Ciudad Juárez: (@museodeartedeciudadjuarez)

Entrada libre, cupo limitado