Homenajean Rolling Stones a su difunto baterista

Londres— Los Rolling Stones homenajearon a su inquebrantable baterista Charlie Watts, quien murió ayer a los 80 años. Mick Jagger, el líder de la legendaria banda de rock, publicó en Twitter una foto de Watts sonriente, sentado detrás de una batería. El guitarrista principal Keith Richards compartió una imagen de una batería con un letrero colgando de "Cerrado". Watts "falleció pacíficamente en un hospital de Londres rodeado de su familia", anunció su publicista el martes por la tarde. El guitarrista Ronnie Wood publicó una foto de él y su difunto compañero de banda con la leyenda "Te amo, mi cogeminiano. Te extrañaré muchísimo. Eres el mejor". En el sitio web Rollingstones.com, sólo aparecía un retrato de Watts con un fondo negro. Watts, quien se unió a los Stones en 1963, era el miembro más longevo y esencial del grupo después de Jagger y Richards. Participó en los 30 álbumes de estudio de la banda, manteniéndose al margen del abuso de drogas, los enfrentamientos creativos y las guerras de ego del rock 'n' roll. Recientemente había anunciado que no saldría de gira con los Stones en 2021 debido a un problema de salud no especificado. Fue reemplazado por el músico estadounidense Steve Jordan para la serie de conciertos "No Filter" en Estados Unidos que comenzará el 26 de septiembre en St. Louis. Su deceso ha generado homenajes de toda la industria de la música, incluyendo de Paul McCartney, Elton John y Patti Smith. Colegas bateristas elogiaron el talento e influencia de Watts, quien también grabó discos de jazz. Le sobreviven su esposa Shirley, su hermana Linda, su hija Seraphina y su nieta Charlotte.