Homenajea Alejandro Fernández a 'Chente' en la Plaza México

Ciudad de México.- La torrencial lluvia que azotó este sábado gran parte de la Ciudad de México no opacó el brillo de Alejandro Fernández.

Con la Monumental Plaza de Toros México abarrotada, y al grito de "¡viva México!", el Potrillo se presentó ante 50 mil personas, cifra oficial según el promotor, tal como lo hizo su padre, Vicente Fernández, el 15 de septiembre de 1984.

PUBLICIDAD

Un impecable traje oscuro de mariachi fue su elección antes de aparecer, a las 21:45 horas, desde un túnel donde se persignó y se dispuso a recorrer su gran escenario en forma de cruz.

La banda de música regional y su inconfundible sonido de tuba, un mariachi para las rancheras y sus músicos para interpretar las baladas románticas, se colocaron al pie del escenario para acompañar al intérprete, de 52 años, en una suerte de repaso por los éxitos propios y algunos de su padre, fallecido el 12 de diciembre del 2021.

"El corazón no me cabe en el pecho esta noche, de estar aquí, parado en el mismo lugar donde mi padre dejó huella hace más de 40 años. Al igual que él, les prometo que yo dejaré la piel, el alma, para que la música se escuche hasta el cielo", les dijo a los presentes.

"Pa' Que No Regreses", "Si Tú Supieras" y "Estos Celos", un clásico de Chente, fueron de las primeras en hacer retumbar el inmueble, que apenas dos horas antes era bañado por la fuerte lluvia.

"Hoy más que nunca debemos agradecer que estamos vivos, que estamos aquí en este momento, juntos, debajo de este cielo mexicano", compartió el Potrillo, para cantar "Eso y Más", de Joan Sebastian.

En sus lugares, que seguían mojados, los asistentes consumían cerveza, tequila y hasta whisky para entonar a todo pulmón temas como "Abrázame" y "Me Haces Tanto Bien".

Un trago a su copa le sirvió a Alejandro para hacerse de más valor y cantar "Mentí", el último tema que grabó junto al "Charro de Huentitán". En las pantallas se mostraron fotos de Vicente, lo cual la gente ovacionó.

"Pensé que no se iba a acabar la tormenta jamás, fue como una lección de que las cosas no son tan fáciles, pero sé que mi papá me ayudó. Jefe, te amo", le platicó a su público.

Tal como lo hacía su padre con él, para enaltecer su linaje y continuar con su dinastía, llamó al entarimado a su hijo Alex, para cantar, como dúo, los éxitos de Chente "Mujeres Divinas" y "Perdón".

Fundidos en un abrazo y compartiendo varios besos, ambos se mostraron orgullosos de compartir el momento en un recinto tan emblemático para su familia.

Otro de sus invitados fue el colombiano Jessi Uribe, con quien cantó "Tu Maniquí", uno de sus últimos lanzamientos. A sus incondicionales les pidió mostrar el afecto mexicano.

El concierto continuó entre éxitos de mariachi y baladas como "Te Voy a Perder", la más coreada y que animó a los presentes a prender las luces de sus celulares.

Al cierre de esta edición, el Potrillo continúa complaciendo al público y recorriendo el escenario por sus cuatro puntas para conectar en 360 grados con todos los presentes.