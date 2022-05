Hollywood levanta el vuelo

Hollywood está sacando a algunos de sus actores más grandes y fiables para la temporada de cine de verano de 2022, que arranca extraoficialmente este fin de semana con la ayuda de ‘Doctor Strange y el Multitverso de la Locura’, de Marvel y Disney, y se extiende hasta finales de agosto.

Los estudios y los cines todavía están recuperando las pérdidas sufridas durante la pandemia, adaptándose a las nuevas formas de hacer negocios, como la reducción de las ventanas de estreno, la competencia del streaming y la necesidad de alimentar sus propios servicios, y preguntándose si el cine volverá alguna vez a los niveles anteriores a la pandemia.

Aunque la pandemia persiste, hay optimismo en el aire.

Visualizan la recuperación

La semana pasada, los ejecutivos de los estudios y las estrellas de cine charlaron con los propietarios de las salas y los exhibidores en una convención en Las Vegas, promocionando las películas que prometen que el público volverá a las salas de cine semana tras semana.

Las expectativas son especialmente altas para ‘Top Gun: Maverick’, que Paramount Pictures estrenará el 27 de mayo después de dos años de aplazamientos pandémicos. El productor Jerry Bruckheimer dice que nunca ha dudado en querer estrenar ‘Top Gun: Maverick’ –una película de acción a todo gas realizada con amplia fotografía aérea y efectos prácticos– exclusivamente en los cines.

“Es el tipo de película que abraza la experiencia de ir al cine”, dijo Bruckheimer.

El desplome

Antes de la pandemia, la temporada de cine de verano podía producir de forma fiable más de 4 mil millones de dólares en ventas de entradas, o alrededor del 40% de las recaudaciones del año, según Comscore.

En 2020, ese total se desplomó a 176 millones de dólares. El año pasado se recuperó un poco con mil 700 millones de dólares, pero las cosas no volvieron a la normalidad: muchos optaron por retrasar más los estrenos o emplear estrategias híbridas de día y fecha.

Catalogo variado

Pero las películas de superhéroes por sí solas no conforman un panorama cinematográfico saludable. Universal se enorgullece de su variado catálogo de verano, que incluye un cierto tentpole de dinosaurios, animación familiar, thrillers y horrores, comedias y encantos de época de Focus Features como ‘Downton Abbey: Una nueva era’ y ‘La señora Harris se va a París’.

Más allá de las franquicias

Hay un amplio abanico de opciones: dramas (‘Donde cantan los cangrejos’, ‘Elvis’), películas de acción (‘Bullet Train’), películas de terror (‘Watcher’, ‘Bodies, Bodies Bodies’, ‘Resurrection’), e incluso un falso documental sobre una pequeña concha marina (‘Marcel the Shell With Shoes On’).

En streaming

Las empresas de streaming, por su parte, siguen pisando fuerte. Netflix tiene una enorme lista de más de 35 películas para el verano, incluido el thriller de espionaje ‘El hombre gris’, dirigido por los hermanos Russo y protagonizado por Ryan Gosling y Chris Evans.

Al rescate de la taquilla

Un repaso a las películas más destacadas que se estrenan este verano:

6 de mayo

‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ (Disney, cines)

11 de mayo

‘This Much I Know to be True’

13 de mayo

‘Firestarter’

20 de mayo

‘Downton Abbey’

‘Men’

‘Hold Your Fire’

27 de mayo

‘Top Gun: Maverick’

‘The Bob’s Burgers Movie’

‘A Chiara’ (Neon, cines)

3 de junio

‘Watcher’ (IFC, cines)

‘Benediction’ (Roadside Attractions, cines)

‘The Phantom of the Open’ (Sony Pictures Classics, cines)

10 de junio

‘Jurassic World Dominion’ (Universal, cines)

17 de junio

‘Lightyear’ (Disney, cines)

‘Cha Cha Real Smooth’ (Apple TV+ y cines)

‘Brian y Charles’ (Focus, cines)

24 de junio

‘Elvis’ (Warner Bros., cines)

‘El teléfono negro’ (Universal, cines)

‘Marcel the Shell With Shoes On’ (A24, cines)

‘Bitterbrush’ (Magnolia, cines)

1 de julio

‘Minions: The Rise of Gru’ (Universal, cines)

‘La lista del Sr. Malcolm’ (Bleecker Street, cines)

‘The Forgiven’ (Roadside Attractions, cines)

8 de julio

‘Thor: Amor y Trueno’ (Disney, cines)

‘Both Sides of the Blade’ (IFC, cines)

15 de julio

‘Where the Crawdads Sing’ (Sony, cines)

17 de julio

‘Cabaret’ 50 aniversario (Fathom, cines)

29 de julio

‘La Liga de las Super Mascotas de DC’ (Warner Bros., cines)

‘Bullet Train’ (Sony, cines)

‘Vengeance’ (Focus, cines)

‘A Love Song’ (Bleecker Street, cines)

‘Sharp Stick’ (Utopía, cines)

5 de agosto

‘Secret Headquarters’ (Paramount, cines)

‘Bodies, Bodies, Bodies’ (A24, cines)

‘Resurrección’ (IFC, cines)

12 de agosto

‘Mack & Rita’ (Gravitas, cines)

19 de agosto

‘Beast’ (Universal, cines)

26 de agosto

‘892’ (Bleecker Street, cines)

‘La novia’ (Sony, cines)

‘Samaritan’ (United Artists Releasing, cines)

31 de agosto

‘Tres mil años de anhelo’ (United Artists Releasing, cines)